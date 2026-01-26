Y tế
Trao tặng 1,7 tỷ đồng nâng cấp trang thiết bị y tế

Ngày 26/1, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Vĩnh Phúc đã thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, trao tặng kinh phí mua sắm giường bệnh và quà Tết cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Vietcombank Vĩnh Phúc đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Vietcombank Vĩnh Phúc đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ mua sắm giường bệnh chuyên dụng. Đây là nguồn kinh phí thiết thực nhằm giảm tải áp lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện chăm sóc bệnh nhân.

Nhân dịp này, Vietcombank Vĩnh Phúc trao 30 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu để tiếp thêm nghị lực giúp người bệnh vượt qua nghịch cảnh.

Vietcombank Vĩnh Phúc trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Phúc.

Vietcombank Vĩnh Phúc cũng đã trao tặng 700 triệu đồng cho Trung tâm Y tế Yên Lạc để đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân địa phương.

Vietcombank Vĩnh Phúc trao tặng 700 triệu đồng cho Trung tâm Y tế Yên Lạc.

Năm 2025, Vietcombank Vĩnh Phúc luôn khẳng định vai trò là Ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột trên địa bàn. Chi nhánh duy trì vị thế dẫn đầu với dư nợ cho vay đạt trên 17.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 14.000 tỷ đồng.

Vietcombank Vĩnh Phúc trao quà cho bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Phúc.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, việc chủ động thực hiện các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục đã trở thành nét đẹp văn hóa của Vietcombank Vĩnh Phúc. Những đóng góp kịp thời này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của xã hội.

