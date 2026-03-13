Vì sao phụ nữ sau 40 tuổi ăn ít vẫn tăng mỡ bụng?

Nhiều phụ nữ sau 40 tuổi nhận thấy mỡ bụng tăng dù ăn ít hơn trước. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chế độ ăn mà còn liên quan đến thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh, tình trạng mất cơ theo tuổi tác và quá trình chuyển hóa của cơ thể chậm lại.

Bước vào tuổi 40, cơ thể phụ nữ bắt đầu trải qua nhiều biến đổi sinh học âm thầm liên quan đến quá trình lão hóa và thay đổi nội tiết. Cân nặng có thể không tăng nhiều nhưng mỡ lại có xu hướng tích tụ nhiều hơn ở vùng bụng, khiến vòng eo dần lớn lên. Không ít người cho rằng nguyên nhân đơn giản là do “ăn quá nhiều”, tuy nhiên thực tế nhiều phụ nữ ăn không nhiều nhưng mỡ bụng vẫn tăng.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này liên quan đến nhiều yếu tố như sự suy giảm estrogen trong giai đoạn tiền mãn kinh, giảm khối cơ theo tuổi tác, tốc độ chuyển hóa chậm lại và thay đổi cách cơ thể sử dụng năng lượng. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ nội tạng hơn, đặc biệt ở vùng bụng, ngay cả khi lượng thức ăn không tăng đáng kể.

1. Estrogen giảm làm mỡ dễ tích tụ vùng bụng

Sau tuổi 40, buồng trứng bắt đầu suy giảm chức năng, lượng estrogen giảm dần. Estrogen không chỉ điều hòa chu kỳ kinh nguyệt mà còn tham gia kiểm soát phân bố mỡ trong cơ thể.

Khi estrogen giảm, mỡ có xu hướng chuyển từ vùng hông - đùi lên tích tụ ở bụng. Đồng thời, cơ thể dễ tích mỡ nội tạng quanh gan và ruột hơn. Đây là loại mỡ liên quan đến nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, dù cân nặng không thay đổi nhiều, vòng eo vẫn tăng rõ rệt.

Nhiều phụ nữ sau 40 tuổi nhận thấy mỡ bụng tăng dù ăn ít hơn trước.

2. Mất cơ âm thầm làm chậm chuyển hóa

Từ sau 40 tuổi, phụ nữ bắt đầu mất khối cơ tự nhiên nếu không tập luyện sức mạnh thường xuyên. Mỗi năm có thể mất khoảng 0,5 - 1% khối cơ. Cơ bắp là mô tiêu hao năng lượng lớn nhất trong cơ thể. Khi cơ giảm, chuyển hóa nền cũng giảm theo.

Điều này có nghĩa là cùng một lượng thức ăn như trước đây, cơ thể hiện tại đốt ít calo hơn. Phần năng lượng dư thừa, dù không nhiều, vẫn có thể chuyển thành mỡ. Đây là lý do “ăn ít vẫn béo” thường gặp ở phụ nữ trung niên.

3. Kháng insulin tăng theo tuổi

Độ nhạy insulin giảm dần theo tuổi, đặc biệt ở người ít vận động hoặc ngủ kém. Khi insulin hoạt động kém hiệu quả, cơ thể khó đưa glucose vào tế bào để sử dụng làm năng lượng. Lượng đường dư thừa trong máu dễ chuyển thành mỡ dự trữ.

Vùng bụng là nơi nhạy cảm với sự thay đổi này. Do đó, ngay cả khi khẩu phần ăn không tăng, nguy cơ tích mỡ nội tạng vẫn cao hơn so với giai đoạn trẻ tuổi.

Phụ nữ sau 40 ăn ít vẫn tăng mỡ bụng không phải do thiếu ý chí hay “cơ địa xấu”, mà chủ yếu vì thay đổi nội tiết, mất cơ và giảm chuyển hóa. Giải pháp bền vững không nằm ở việc cắt giảm cực đoan lượng ăn, mà ở việc duy trì khối cơ, cân bằng hormone và xây dựng lối sống lành mạnh lâu dài.

4. Stress và cortisol thúc đẩy tích mỡ bụng

Tuổi 40 thường đi kèm nhiều áp lực: Công việc, gia đình, chăm sóc con cái hoặc cha mẹ già. Stress kéo dài làm tăng hormone cortisol. Nồng độ cortisol cao liên tục có thể kích thích tích mỡ vùng bụng và làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt.

Ngoài ra, cortisol cao còn góp phần làm phân giải cơ nếu kéo dài, khiến quá trình mất cơ diễn ra nhanh hơn. Vòng luẩn quẩn này khiến mỡ bụng càng khó kiểm soát.

5. Giấc ngủ kém làm rối loạn kiểm soát cân nặng

Phụ nữ tiền mãn kinh thường gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn hoặc đổ mồ hôi đêm. Thiếu ngủ làm tăng ghrelin, hormone gây đói, và giảm leptin, hormone tạo cảm giác no. Đồng thời, ngủ kém làm giảm khả năng phục hồi cơ sau vận động.

Khi cơ không được phục hồi tốt và hormone kiểm soát thèm ăn bị rối loạn, cơ thể dễ tích mỡ hơn dù tổng năng lượng ăn vào không cao.

Giấc ngủ kém làm rối loạn kiểm soát cân nặng.

6. Ăn quá ít có thể phản tác dụng

Nhiều phụ nữ chọn cách cắt giảm mạnh tinh bột hoặc ăn rất ít để mong giảm cân nhanh. Tuy nhiên, ăn quá ít kéo dài khiến cơ thể giảm chuyển hóa để “tiết kiệm năng lượng”. Khi đó, cơ thể ưu tiên giữ mỡ và sử dụng cơ làm nguồn năng lượng.

Hậu quả là khối cơ giảm thêm, chuyển hóa càng chậm và việc giảm mỡ bụng càng khó khăn. Giảm cân bằng cách nhịn ăn cực đoan có thể khiến vòng eo không cải thiện mà còn tăng trở lại khi ăn bình thường.

Làm gì để kiểm soát mỡ bụng sau tuổi 40?

Thay vì chỉ tập trung vào việc ăn ít, phụ nữ sau tuổi 40 nên chuyển hướng sang chiến lược bảo vệ cơ và cải thiện chuyển hóa. Trong đó:

- Cần duy trì tập luyện sức mạnh 2 - 3 buổi mỗi tuần. Các bài tập như: Squat, chống đẩy, nâng tạ nhẹ hoặc plank giúp duy trì và tăng khối cơ, từ đó cải thiện chuyển hóa nền.

- Đảm bảo đủ protein trong khẩu phần, trung bình khoảng 1,2 - 1,6 g/kg cân nặng mỗi ngày. Protein giúp hạn chế mất cơ và hỗ trợ phục hồi sau tập.

Ưu tiên giấc ngủ 7 - 8 giờ mỗi đêm và kiểm soát stress bằng các hoạt động thư giãn như: Đi bộ, yoga hoặc hít thở sâu.

Theo suckhoedoisong.vn