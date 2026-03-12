Những “bông hoa trắng” tận tụy vì sức khoẻ Nhân dân

Trong hành trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đội ngũ nữ cán bộ, bác sĩ ngành Y tế tỉnh luôn giữ vai trò quan trọng. Không chỉ vững vàng chuyên môn, tận tâm, họ còn năng động trong quản lý, tích cực nghiên cứu khoa học và là những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Những “bông hoa trắng” ấy đang hằng ngày thầm lặng cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Tiêu biểu là các bác sĩ: Phùng Thị Hải Minh - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc; Đinh Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thanh Bình - Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng Ban Nữ công Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Ở 3 vị trí công tác khác nhau, các nữ bác sĩ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với nghề.

Bác sĩ Phùng Thị Hải Minh - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tư vấn, động viên sản phụ sau sinh.

Sinh năm 1980, bác sĩ chuyên khoa II Phùng Thị Hải Minh hiện là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Phụ sản, Trưởng khoa Sản. Trên cương vị quản lý, chị trực tiếp chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng kế hoạch phát triển kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị.

Những năm qua, khoa Sản luôn hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn và tài chính. Nhiều ca bệnh nặng như sa dây rau, rau bong non, băng huyết sau sinh được xử trí kịp thời, an toàn. Các kỹ thuật chuyên sâu như thắt động mạch hạ vị trong điều trị băng huyết sau sinh được triển khai hiệu quả, góp phần giảm tai biến sản khoa, bảo đảm an toàn cho sản phụ.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hải Minh quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tạo điều kiện cho cán bộ trong khoa tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về sản khoa, hồi sức sơ sinh; đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy cho học viên thực tập. Trong 5 năm qua, chị là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Giai đoạn 2020 - 2025, chị nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Bác sĩ Đinh Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp.

Ở lĩnh vực cận lâm sàng, bác sĩ Đinh Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc là người thầm lặng góp phần bảo đảm an toàn trong chẩn đoán và điều trị. Nhiều năm liền chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Chị chủ trì nhiều nghiên cứu về kiểm soát nhiễm khuẩn, kháng kháng sinh, nâng cao chất lượng chẩn đoán vi sinh, hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng lựa chọn phác đồ điều trị hợp lý.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình (bên phải), Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trao đổi chuyên môn với điều dưỡng trong quá trình chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Sinh năm 1983, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình hiện là Đảng ủy viên, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng Ban Nữ công Bệnh viện. Chị phụ trách quản lý công tác điều dưỡng toàn viện với 476 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bác sĩ Thanh Bình còn tích cực tham gia công tác Đảng và hoạt động công đoàn với 850 đoàn viên và 307 đảng viên. Nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2025 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Bên cạnh chuyên môn, các nữ bác sĩ còn tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp - an toàn”...

Theo bác sĩ Nguyễn Thu Thủy - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc, các nữ trưởng khoa không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là hạt nhân trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của đơn vị. Các chị luôn gương mẫu, trách nhiệm, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Giữa bộn bề công việc chuyên môn và trách nhiệm quản lý, các chị vẫn chu toàn vai trò người vợ, người mẹ trong gia đình. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc để các nữ bác sĩ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những danh hiệu thi đua, bằng khen các cấp là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ của các chị. Nhưng trên hết, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của người dân, sự hài lòng của người bệnh.

Những “bông hoa trắng” của ngành Y vẫn đang ngày ngày thầm lặng cống hiến, góp phần xây dựng ngành Y tế tỉnh ngày càng phát triển vì mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Dương Chung