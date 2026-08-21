Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trên 300 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

Sáng 21/8, tại phường Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ - Vì sự phát triển của trẻ thơ” cho cán bộ công đoàn năm 2026. Tham gia tập huấn có trên 300 cán bộ công đoàn đến từ các xã, phường, công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp khu vực Hòa Bình.

Trên 300 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng làm cha mẹQuang cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được chuyên gia tâm lý của Viện Công nghệ giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình nuôi dạy con. Nội dung tập trung vào phương pháp lắng nghe, thấu hiểu tâm lý trẻ; giao tiếp tích cực và cách đồng hành cùng con phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Thông qua các tình huống thực tế trong đời sống gia đình, chuyên gia hướng dẫn cán bộ công đoàn nhận diện, xử lý những vấn đề thường gặp trong quá trình nuôi dạy con; đồng thời chia sẻ phương pháp giúp cha mẹ giảm áp lực, kiểm soát cảm xúc, hạn chế những cách ứng xử tiêu cực, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và các con.

Trên 300 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng làm cha mẹCác học viên và chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục con cái. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, hướng tới xây dựng môi trường gia đình gần gũi, tôn trọng và an toàn.

Thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn, những kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tích cực được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến đoàn viên, người lao động, góp phần hỗ trợ các gia đình xây dựng phương pháp giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để trẻ được yêu thương, lắng nghe và phát triển toàn diện.

Mạnh Hùng


Mạnh Hùng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng cán bộ công đoàn Kỹ năng Cha mẹ tập huấn Liên đoàn lao động tỉnh Hòa bình Công nghệ Giáo dục Khu công nghiệp Công đoàn cơ sở Gia đình
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo việc làm bền vững cho người lao động

Tạo việc làm bền vững cho người lao động
2026-08-21 06:51:00

baophutho.vn Trước thực tế thị trường lao động có nhiều biến động, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long