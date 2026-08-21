Trên 300 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

{title}
{publish}
{head}
Sáng 21/8, tại phường Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ - Vì sự phát triển của trẻ thơ” cho cán bộ công đoàn năm 2026. Tham gia tập huấn có trên 300 cán bộ công đoàn đến từ các xã, phường, công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp khu vực Hòa Bình.
Quang cảnh hội nghị tập huấn.
Các đại biểu được chuyên gia tâm lý của Viện Công nghệ giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình nuôi dạy con. Nội dung tập trung vào phương pháp lắng nghe, thấu hiểu tâm lý trẻ; giao tiếp tích cực và cách đồng hành cùng con phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Thông qua các tình huống thực tế trong đời sống gia đình, chuyên gia hướng dẫn cán bộ công đoàn nhận diện, xử lý những vấn đề thường gặp trong quá trình nuôi dạy con; đồng thời chia sẻ phương pháp giúp cha mẹ giảm áp lực, kiểm soát cảm xúc, hạn chế những cách ứng xử tiêu cực, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và các con.
Các học viên và chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn.
Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục con cái. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, hướng tới xây dựng môi trường gia đình gần gũi, tôn trọng và an toàn.
Thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn, những kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tích cực được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến đoàn viên, người lao động, góp phần hỗ trợ các gia đình xây dựng phương pháp giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để trẻ được yêu thương, lắng nghe và phát triển toàn diện.
Mạnh Hùng
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đổ bộ khu vực Hải Phòng-Quảng Ninh khoảng đêm 23/8. Mưa lớn quay lại miền bắc từ hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có...
baophutho.vn Bảo vệ môi trường được xã Đại Đình xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và nâng cao chất lượng...
baophutho.vn Trước thực tế thị trường lao động có nhiều biến động, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao, tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...
baophutho.vn Ngày 20/8, tại phường Hòa Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề...
baophutho.vn Tập trung xây dựng tại các xã, đơn vị trường học vùng trọng điểm, mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn với các hoạt động tuyên...
baophutho.vn Thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ nhà văn hóa xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh trên địa bàn tổ dân phố Nội...
baophutho.vn Sáng 20/8, UBND xã Xuân Lũng tổ chức họp báo về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư...