Trên 300 cán bộ công đoàn được tập huấn kỹ năng làm cha mẹ

Sáng 21/8, tại phường Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ - Vì sự phát triển của trẻ thơ” cho cán bộ công đoàn năm 2026. Tham gia tập huấn có trên 300 cán bộ công đoàn đến từ các xã, phường, công đoàn cơ sở tại các khu công nghiệp khu vực Hòa Bình.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Các đại biểu được chuyên gia tâm lý của Viện Công nghệ giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình nuôi dạy con. Nội dung tập trung vào phương pháp lắng nghe, thấu hiểu tâm lý trẻ; giao tiếp tích cực và cách đồng hành cùng con phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Thông qua các tình huống thực tế trong đời sống gia đình, chuyên gia hướng dẫn cán bộ công đoàn nhận diện, xử lý những vấn đề thường gặp trong quá trình nuôi dạy con; đồng thời chia sẻ phương pháp giúp cha mẹ giảm áp lực, kiểm soát cảm xúc, hạn chế những cách ứng xử tiêu cực, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và các con.

Các học viên và chuyên gia chia sẻ tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm trong chăm sóc, giáo dục con cái. Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, hướng tới xây dựng môi trường gia đình gần gũi, tôn trọng và an toàn.

Thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn, những kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tích cực được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa đến đoàn viên, người lao động, góp phần hỗ trợ các gia đình xây dựng phương pháp giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để trẻ được yêu thương, lắng nghe và phát triển toàn diện.

Mạnh Hùng