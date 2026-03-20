Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trên 500 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi

Ngày 20/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026. Tham gia hội nghị có trên 500 cán bộ quản lý và giáo viên đến từ 214 trường mầm non công lập thuộc 46 xã, phường khu vực Hoà Bình.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt các nội dung liên quan đến chương trình phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phổ cập GDMN; đồng thời trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật lập biểu mẫu thống kê, chuẩn hóa dữ liệu phổ cập; hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và quy trình kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi cấp xã.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, ngành Giáo dục đặt mục tiêu tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ năm đầu của giai đoạn, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn để đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028 theo lộ trình đề ra.

Cùng với đó, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong tiếp cận GDMN thông qua việc quy hoạch, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; bố trí đủ đội ngũ giáo viên theo định mức, từng bước nâng cao tỷ lệ giáo viên đạt và vượt chuẩn trình độ đào tạo.

Các học viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác phổ cập GDMN.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu có 63 xã, phường được công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt từ 97,5% trở lên, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%. Đồng thời, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN, trẻ được tổ chức ăn bán trú và được theo dõi, đánh giá sự phát triển theo quy định.

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần chuẩn hóa công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Mạnh Hùng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giáo dục mầm non tập huấn hội nghị Trẻ em Giáo viên Quản lý Trường mầm non tỉnh Phú Thọ Đào tạo Cán bộ
 Trả lời
Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long