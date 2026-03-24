Triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Sáng 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương là thành viên Ban Tổ chức: Công an tỉnh, Y tế, Xây dựng, Tài chính, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; các phường Việt Trì, Thanh Miếu.

Quang cảnh hội nghị.

Với tên gọi “Non sông liền một dải”, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38, năm 2026 có sự tham gia của khoảng 450 tay đua đến từ 15 câu lạc bộ xe đạp, trong đó có 100 vận động viên.

Tại tỉnh Phú Thọ, chương trình diễn ra từ ngày 1 - 4/4. Các vận động viên tham gia thi đấu 2 chặng đua, trong đó chặng 1 diễn ra sáng 3/4, cự ly 50km vòng quanh Công viên Văn Lang; chặng 2 diễn ra sáng 4/4, cự ly 105,5km (Phú Thọ - Hà Nội), xuất phát tại cổng Đền Hùng.

Đại diện Ban Tổ chức địa phương thông qua kế hoạch tổ chức giải.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Tổ chức đã thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến công tác phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38, năm 2026. Các ý kiến tập trung vào các nội dung đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại điểm khai mạc, trao thưởng, lộ trình đường đua, khu vực ăn, nghỉ của đại biểu, ban tổ chức và các vận động viên; phương án phân luồng giao thông; đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin liên lạc, môi trường, cảnh quan; công tác tuyên truyền...

Khu vực Công viên Văn Lang là địa điểm thi đấu chặng 1 của cuộc đua tại tỉnh Phú Thọ.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38, năm 2026 nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026), kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thông qua phối hợp tổ chức cuộc đua, phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung và môn xe đạp nói riêng được thúc đẩy mạnh mẽ. Đây là dịp để các vận động viên của các câu lạc bộ xe đạp trong cả nước có dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hợp tác cùng phát triển. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, con người Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lê Hoàng