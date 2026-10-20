Trutech Manufacturing báo giá dịch vụ in 3D mới nhất

Chi phí tạo mẫu là yếu tố được nhiều doanh nghiệp quan tâm khi phát triển sản phẩm mới. Đáp ứng nhu cầu đó, Trutech Manufacturing báo giá dịch vụ in 3D mới nhất với thông tin tham khảo theo công nghệ, vật liệu và yêu cầu gia công, giúp khách hàng chủ động dự toán ngân sách trước khi triển khai dự án.

Bảng giá dịch vụ in 3D tại Trutech được tính như thế nào?

Chi phí in 3D phụ thuộc vào kích thước, vật liệu và yêu cầu hoàn thiện. Trutech Manufacturing cung cấp bảng giá dịch vụ in 3D tham khảo theo từng công nghệ, giúp doanh nghiệp dễ dàng.

Công nghệ FDM có chi phí bao nhiêu?

FDM/FFF sử dụng sợi nhựa nhiệt dẻo, phù hợp với mô hình tạo mẫu, vỏ hộp và đồ gá cơ bản. Theo bảng giá Trutech công bố, vật liệu tiêu chuẩn có chi phí tham khảo từ 1.500 - 2.500 đồng/gram.

Với PETG, TPU hoặc vật liệu kỹ thuật, đơn giá có thể cao hơn tùy đặc tính và yêu cầu gia công.

Chi phí in SLA phụ thuộc vào yếu tố nào?

Công nghệ SLA sử dụng resin quang trùng hợp bằng laser, tạo chi tiết sắc nét, bề mặt mịn. Giá tham khảo từ 3.500 - 4.500 đồng/ml với resin tiêu chuẩn và 5.500 - 7.500 đồng/ml với resin chịu nhiệt.

In SLS có mức giá ra sao?

SLS sử dụng laser thiêu kết bột polymer, phù hợp với các chi tiết có kết cấu phức tạp. Mức giá tham khảo đối với bột Nylon PA12 tại Trutech dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/cm3.

Đơn giá thực tế cần được xác định theo mô hình thiết kế và điều kiện sản xuất.

Những yếu tố nào khiến báo giá in 3D thay đổi?

Hai sản phẩm có kích thước bên ngoài tương tự vẫn có thể chênh lệch chi phí đáng kể. Nguyên nhân nằm ở cấu trúc bên trong, vật liệu lựa chọn và công đoạn xử lý sau in.

Kích thước và lượng vật liệu sử dụng

Khối lượng hoặc thể tích vật liệu là cơ sở quan trọng để tính chi phí. Với một số phương pháp in, cấu trúc rỗng và tỷ lệ điền đầy hợp lý có thể giúp giảm lượng nguyên liệu mà vẫn đáp ứng mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, những chi tiết chịu tải cần được đánh giá kỹ trước khi điều chỉnh kết cấu.

Độ phức tạp và yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết có thành mỏng, khoang rỗng hoặc nhiều vị trí lắp ghép thường đòi hỏi quá trình kiểm tra thiết kế kỹ hơn.

Ngoài ra, yêu cầu về độ phân giải lớp in, hướng đặt mẫu và khả năng gia công cũng ảnh hưởng đến thời gian vận hành thiết bị.

Công đoạn hoàn thiện bề mặt

Sản phẩm sau in có thể cần loại bỏ kết cấu đỡ, chà nhám, sơn màu hoặc xử lý bề mặt tùy mục đích sử dụng.

Những công đoạn bổ sung này ảnh hưởng đến tổng chi phí, vì vậy khách hàng nên xác định rõ yêu cầu thẩm mỹ và chức năng ngay khi gửi bản vẽ.

Trutech Manufacturing hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu ngân sách ra sao?

Trutech hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn công nghệ và kiểm tra thiết kế nhằm tối ưu chi phí mà vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Tư vấn công nghệ theo đặc điểm sản phẩm

Trutech tư vấn lựa chọn FDM, SLA hoặc SLS theo mục đích sử dụng, giúp kiểm soát chi phí gia công.

Hỗ trợ đánh giá dữ liệu thiết kế

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra bản vẽ, phát hiện các vấn đề về kết cấu và kích thước, hạn chế sai sót trước khi sản xuất.

Cân nhắc phương án sản xuất theo số lượng

Với đơn hàng nhiều chi tiết, phương án sắp xếp sản phẩm trong vùng in và lựa chọn công nghệ có thể tác động đến đơn giá.

Thông qua Trutech Manufacturing , khách hàng có thể tìm hiểu dịch vụ tạo mẫu, sản xuất theo yêu cầu và trao đổi phương án gia công phù hợp với quy mô dự án.

Quy trình nhận báo giá in 3D tại Trutech có gì thuận tiện?

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp bản vẽ và yêu cầu sản phẩm để Trutech hỗ trợ dự toán chi phí, tư vấn phương án gia công phù hợp.

Gửi mô hình 3D và yêu cầu gia công

Khách hàng có thể chuẩn bị tệp thiết kế cùng thông tin về kích thước, số lượng và mục đích sử dụng.

Trường hợp chưa xác định vật liệu, việc mô tả điều kiện làm việc của sản phẩm sẽ giúp đội ngũ kỹ thuật có cơ sở tư vấn.

Nhận dự toán và đánh giá phương án

Nền tảng của Trutech hỗ trợ tiếp nhận dữ liệu và tính toán chi phí trực tuyến. Tùy yêu cầu, khách hàng có thể trao đổi thêm về vật liệu, công nghệ và phương án hoàn thiện.

Báo giá cần được đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trước khi tiến hành đặt hàng.

Xác nhận sản xuất và bàn giao

Sau khi thống nhất phương án gia công, đơn hàng được triển khai theo thông số đã xác nhận.

Thời gian thực hiện phụ thuộc vào công nghệ, kích thước, số lượng và công đoạn hậu xử lý. Doanh nghiệp nên trao đổi trước về tiến độ để chủ động kế hoạch sản xuất.

Chủ động dự toán chi phí in 3D cùng Trutech Manufacturing

Lựa chọn công nghệ phù hợp và hiểu rõ các yếu tố hình thành chi phí giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Với giải pháp báo giá trực tuyến kết hợp tư vấn kỹ thuật, Trutech Manufacturing hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn đánh giá thiết kế đến lựa chọn phương án gia công.

Hãy liên hệ Trutech để gửi bản vẽ, trao đổi yêu cầu kỹ thuật và nhận báo giá phù hợp với sản phẩm cần chế tạo.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Trutech Manufacturing

- Địa chỉ: 58/6 Đường Võ Văn Hát, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 0962 918 178

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