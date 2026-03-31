Tuổi trẻ Tân Lạc xung kích, lan tỏa giá trị vì cộng đồng

Tháng Thanh niên tại xã Tân Lạc diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Không chỉ dày về số lượng, các hoạt động còn đi vào chiều sâu, gắn với những phần việc cụ thể, sát thực tiễn đời sống, qua đó phát huy rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, giàu nghĩa tình.

Chương trình nghệ thuật của tuổi trẻ Tân Lạc tại lễ kỷ niệm và Hội trại thanh niên “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2026.

Ngay từ đầu tháng, các chi đoàn trên địa bàn xã Tân Lạc đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các buổi tuyên truyền chính sách, pháp luật, sinh hoạt chính trị được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Trên không gian mạng, tin, bài, hình ảnh hoạt động được cập nhật liên tục, tạo nên dòng chảy thông tin sinh động về một Tháng Thanh niên sôi nổi, lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Toàn xã tổ chức 6 đợt ra quân tình nguyện với khoảng 500 lượt đoàn viên tham gia, hỗ trợ trên 500 thanh thiếu nhi, tổng giá trị nguồn lực huy động hơn 40 triệu đồng. Các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì hiệu quả, tập trung vệ sinh môi trường, xóa các điểm ô nhiễm, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp.

Đáng chú ý, công trình “Hàng cây thanh niên” với 1.000 cây xanh được trồng mới tại tuyến đường xóm Bin trở thành điểm nhấn nổi bật. Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, công trình còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Tuổi trẻ Tân Lạc thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại địa phương.

Song song với các hoạt động tình nguyện, công tác tri ân, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng. Đoàn xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Trong tháng, Đoàn xã trao tặng quà cho 100 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 10 thiếu nhi khuyết tật đặc biệt nặng với tổng trị giá 35 triệu đồng; đồng thời động viên, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự sẻ chia, tiếp thêm động lực cho các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Điểm nhấn của Tháng Thanh niên năm nay là chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đoàn thanh niên xã Tân Lạc tổ chức lễ kỷ niệm và Hội trại thanh niên “Khát vọng tuổi trẻ” năm 2026 trong không khí trang trọng, sôi nổi.

Tại lễ kỷ niệm, các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, tạo không khí tươi trẻ, tự hào. Cùng với đó là hoạt động ôn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong mỗi đoàn viên.

Nhân dịp này, 26 suất quà với tổng trị giá 18,2 triệu đồng được trao tới cựu thanh niên xung phong, trẻ em khuyết tật và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ngay sau lễ kỷ niệm, hội trại “Khát vọng tuổi trẻ” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 11 cụm trại đến từ các liên chi đoàn. Các hoạt động thi ẩm thực, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại tạo không khí đoàn kết, gắn bó, trở thành sân chơi bổ ích cho đoàn viên, thanh niên.

Cùng với hoạt động phong trào, công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng. Trong tháng, Đoàn xã tổ chức 4 lớp cảm tình Đoàn cho 328 thanh niên, kết nạp 324 đoàn viên mới; giới thiệu 19 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 12 đồng chí được kết nạp. Các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút trên 1.000 lượt đoàn viên tham gia, tạo môi trường rèn luyện lành mạnh.

Đáng chú ý, Đoàn xã đẩy mạnh nâng cao năng lực số cho thanh niên. Ba lớp tập huấn kỹ năng số được tổ chức với trên 800 lượt đoàn viên tham gia; tỷ lệ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 30%, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử đạt 60%. Các mô hình như cuộc thi tranh biện “AI trong học tập - lợi hay hại?” hay hỗ trợ xây dựng gian hàng điện tử cho thanh niên hợp tác xã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Các Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong trò chuyện với thế hệ thanh niên trẻ xã Tân Lạc.

Đồng chí Bùi Thị Cúc, Bí thư Đoàn xã Tân Lạc cho biết, Tháng Thanh niên không chỉ là đợt cao điểm hoạt động mà còn là dịp củng cố tổ chức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên; các hoạt động đều được triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đoàn viên Nguyễn Văn Hòa, xóm Bin chia sẻ: Việc tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây, thăm hỏi gia đình chính sách giúp bản thân nhận thức rõ hơn trách nhiệm với cộng đồng, từ đó thêm tự hào và mong muốn tiếp tục đóng góp sức trẻ cho quê hương.

Tháng Thanh niên khép lại nhưng những giá trị để lại vẫn tiếp tục lan tỏa. Đó là những công trình, phần việc cụ thể; là tinh thần xung kích, tình nguyện được hun đúc trong mỗi đoàn viên, thanh niên.

Với cách làm chủ động, sáng tạo, thiết thực, tuổi trẻ Tân Lạc đã tạo nên một Tháng Thanh niên sôi nổi, giàu ý nghĩa; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh lớp thanh niên thời đại mới bản lĩnh, trí tuệ, giàu nhiệt huyết, chung tay vì sự phát triển của quê hương.

Hồng Duyên