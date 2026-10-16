Tuổi trẻ xã Vĩnh Hưng tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

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Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai đồng bộ qua các địa danh lịch sử, văn hóa và “địa chỉ đỏ” trên cả nước, từ tháng 5 đến tháng 10/2026. Hưởng ứng chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Hưng đã tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã và ra mắt công trình thanh niên Số hóa điểm di tích lịch sử “Đình Thôn Mới”.
Công trình thanh niên Số hóa điểm di tích lịch sử “Đình Thôn Mới” với bảng thông tin tích hợp mã QR.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Qua đó, giáo dục truyền thống, góp phần kết nối những trái tim yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ.
Thực hiện chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Hưng đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử tại Đình Bích Đại và Đình Thôn Mới. Hoạt động góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa bản địa.
Đoàn viên, thanh niên xã Vĩnh Hưng tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống tại Đình Bích Đại.
Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên xã Vĩnh Hưng đã ra mắt công trình thanh niên Số hóa điểm di tích lịch sử “Đình Thôn Mới” với bảng thông tin tích hợp mã QR. Theo đó, người dân và du khách có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR để tra cứu, tìm hiểu đầy đủ thông tin về di tích. Đây là công trình thiết thực, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, góp phần giáo dục truyền thống và quảng bá giá trị di sản quê hương trên không gian mạng.
Thu Hà
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