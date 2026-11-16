Ứng dụng số Tammi vượt mốc 1 triệu người dùng tại Phú Thọ

Ngày 16/11, Viettel Phú Thọ tổ chức sự kiện ứng dụng số Tammi vượt mốc 1 triệu người dùng tại Phú Thọ và trao thưởng cho khách hàng may mắn.

Các đại biểu chúc mừng sự kiện Tammi vượt mốc 1 triệu người dùng tại Phú Thọ.

Với khoảng 250 tiện ích, Tammi hướng đến mô hình ứng dụng số “tất cả trong một”, tích hợp từ liên lạc, thanh toán, giải trí đến trợ lý thông minh, họp trực tuyến và các dịch vụ phục vụ công việc, đời sống.

Sau 3 tháng ra mắt, ứng dụng Tammi đã vượt mốc 20 triệu người dùng trên toàn quốc và 1 triệu người dùng tại Phú Thọ. Đây cũng là địa bàn tăng trưởng người dùng Tammi thuộc tốp đầu toàn quốc.

Lãnh đạo Viettel Phú Thọ trao thưởng cho đại sứ phát triển Tammi tiểu biểu

Tại sự kiện, Viettel Phú Thọ đã trao 1 xe máy điện cho đại sứ phát triển Tammi có kết quả lan tỏa thuê bao tốt nhất tại tỉnh trong tháng 10.

Để thúc đẩy người dân trải nghiệm và sử dụng ứng dụng, Viettel đang triển khai chính sách miễn phí nhận cuộc gọi Viettel khi cài đặt và sử dụng Tammi; cho phép nhận cuộc gọi ngay cả khi không có sóng di động thông thường; duy trì liên lạc khi thuê bao hết Data, không có Wifi và hỗ trợ gọi từ ứng dụng đến các số điện thoại thông thường.

Đặc biệt, thuê bao các nhà mạng đã được định danh theo quy định đều có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng Tammi.

Duy Thành