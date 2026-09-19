Ứng viên Costa Rica dẫn đầu cuộc thăm dò chọn Tổng thư ký Liên hợp quốc

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Một cuộc thăm dò không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18-9 cho thấy bà Rebeca Grynspan, cựu Phó Tổng thống Costa Rica, đang dẫn đầu sít sao trong cuộc đua trở thành Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp theo.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành bỏ phiếu kín trong khuôn khổ các cuộc thăm dò không chính thức nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên trong cuộc đua trở thành Tổng thư ký Liên hợp quốc tiếp theo. Ảnh: Reuters
Đây là lần thứ ba Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên tiến hành bỏ phiếu kín trong khuôn khổ các cuộc thăm dò không chính thức nhằm đánh giá mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên.
Trong cuộc thăm dò đầu tiên hồi tháng 7, bà Grynspan cũng dẫn đầu với cách biệt sít sao. Đến cuộc thăm dò thứ hai hồi tháng trước, Đại sứ Guyana tại Liên hợp quốc Carolyn Rodrigues Birkett vươn lên dẫn đầu, với khoảng cách không lớn.
Theo các nhà ngoại giao và các nguồn tin am hiểu tiến trình, trong cuộc thăm dò lần thứ ba, bà Grynspan nhận được 9 phiếu “khuyến khích”, 5 phiếu “không khuyến khích” và 1 phiếu “không có ý kiến”. Bà Birkett nhận được 8 phiếu “khuyến khích”, 6 phiếu “không khuyến khích” và 1 phiếu “không có ý kiến”.
Quá trình thăm dò này dự kiến sẽ tiếp tục thêm nhiều vòng. Thành viên Hội đồng Bảo an được yêu cầu đánh giá từng ứng viên bằng ba lựa chọn: “khuyến khích”, “không khuyến khích” hoặc “không có ý kiến”.
Hiện có 8 ứng viên đang cạnh tranh vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, kế nhiệm ông Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay sau hai nhiệm kỳ 5 năm.
Ngoài bà Grynspan và bà Birkett, một số cái tên khác cũng nổi lên trong cuộc thăm dò lần này.
Ông Olara Otunnu của Uganda, nhà ngoại giao từng giữ chức Thứ trưởng Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhận được 5 phiếu “khuyến khích”, 7 phiếu “không khuyến khích” và 3 phiếu “không có ý kiến”.
Ông Rafael Grossi (Argentina), Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), nhận được 5 phiếu “khuyến khích”, 8 phiếu “không khuyến khích” và 2 phiếu “không có ý kiến”.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Senegal Macky Sall nhận được 5 phiếu “khuyến khích”, 9 phiếu “không khuyến khích” và 1 phiếu “không có ý kiến”.
Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò không chính thức chưa quyết định ai sẽ trở thành Tổng thư ký Liên hợp quốc. Theo quy trình, Hội đồng Bảo an sẽ chính thức đề cử một ứng viên để Đại hội đồng Liên hợp quốc, gồm 193 thành viên, xem xét và bầu chọn.
Một ứng viên muốn được Hội đồng Bảo an đề cử cần phải nhận được sự ủng hộ của cả 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh. Sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết đề cử, Đại hội đồng sẽ tiến hành bầu Tổng thư ký.
https://hanoimoi.vn/ung-vien-costa-rica-dan-dau-cuoc-tham-do-chon-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-1757229.html
Theo hanoimoi.vn
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