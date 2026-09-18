Nga bắt đầu bầu cử Duma Quốc gia khóa IX

Ngày 18/9, cử tri Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX. Diễn ra trong ba ngày, từ ngày 18 đến 20/9, cuộc bầu cử với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Nga năm 2026.

Cử tri Nga tại điểm bầu cử số 2170 ở thủ đô Moskva. Ảnh: Thanh Thể

Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga được bầu với nhiệm kỳ 5 năm, gồm 450 đại biểu. Một nửa trong đó, tức 225 đại biểu, được bầu tại 225 đơn vị bầu cử theo chế độ một đại biểu, được phân chia trên toàn lãnh thổ Nga có tính đến ranh giới các chủ thể liên bang (mỗi đơn vị bầu cử bầu một đại biểu).

225 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ số phiếu mà các đảng nhận được trên toàn quốc. Toàn bộ lãnh thổ Nga được xem là một đơn vị bầu cử liên bang duy nhất và cử tri bỏ phiếu cho danh sách ứng cử viên của các đảng.

Có 10 đảng được đưa vào danh sách tranh cử theo đơn vị bầu cử liên bang, gồm: đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Những Con người Mới, đảng Nước Nga Công bằng, đảng Những người hưu trí Nga vì Công bằng Xã hội, đảng Những người Cộng sản Nga, đảng Rodina (Tổ quốc), đảng Xanh và đảng Dân chủ Trực tiếp.

Trước đó, ngày 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước toàn dân, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quyền hiến định của cử tri, đề cao trách nhiệm công dân trong bầu cử.

Tổng thống Putin nhấn mạnh mỗi lá phiếu của cử tri đều quan trọng, quyết định lực lượng chính trị sẽ đại diện cho lợi ích của người dân ở mọi cấp độ; đồng thời tin tưởng rằng cử tri Nga sẽ chọn được những ứng cử viên xứng đáng và có năng lực nhất, những người yêu nước chân chính, tận tụy với Tổ quốc, sẵn sàng phục vụ nhân dân và bảo vệ đất nước

Tính đến ngày 1/7/2026, số lượng cử tri tại Nga là hơn 111 triệu người. Moskva có số lượng cử tri lớn nhất, với hơn 7,8 triệu người. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Nga, tính đến ngày 1/7/2026, có 1.816.504 cử tri ở nước ngoài.

Để tổ chức bầu cử, Nga đã thành lập hơn 89.000 điểm bỏ phiếu trên lãnh thổ. Cử tri có thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu nơi mình đăng ký cư trú hoặc tại một điểm bỏ phiếu nơi mình đang có mặt, thông qua cơ chế “Cử tri lưu động”.

Năm nay, lần thứ hai trong lịch sử các cuộc bầu cử Quốc hội, Nga triển khai hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa, cho phép cử tri bỏ phiếu trực tuyến. Năm nay, Nga tiếp tục mời các quan sát viên quốc tế tới theo dõi bầu cử.

Theo nhandan.vn