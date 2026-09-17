Ukraine đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục 110 tỷ USD cho năm 2027

Ukraine đang đề xuất mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục 4,89 nghìn tỷ hryvnia, tương đương khoảng 110 tỷ USD, cho năm 2027, trong bối cảnh chi phí cho cuộc xung đột với Nga tiếp tục gia tăng và Kiev cần thêm nguồn hỗ trợ tài chính từ các đối tác quốc tế.

Chi phí trong cuộc xung đột với Nga tiếp tục gia tăng khiến Ukraine cần thêm nguồn hỗ trợ tài chính từ các đối tác quốc tế. Ảnh: Reuters

Dự thảo ngân sách năm 2027 được Chính phủ Ukraine trình Quốc hội ngày 16-9 dự kiến tổng chi 7,27 nghìn tỷ hryvnia, trong đó ngân sách quốc phòng là 4,89 nghìn tỷ hryvnia, chiếm khoảng 2/3.

Trong khi đó, doanh thu ngân sách được dự báo ở mức 5,6 nghìn tỷ hryvnia, cho thấy khoảng cách lớn giữa nguồn thu và nhu cầu chi tiêu của chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine Roksolana Pidlasa cho biết chi phí cho chiến tranh đang tăng nhanh, trong khi nguồn thu ngân sách không tăng tương ứng. Theo bà, chi phí chiến tranh mỗi ngày của Ukraine đã tăng lên khoảng 190 triệu USD trong năm nay, so với 116 triệu USD vào năm 2022, thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko cho biết nước này sẽ cần hơn 52 tỷ USD viện trợ tài chính quốc tế trong năm 2027. Các đối tác đã cam kết hỗ trợ khoảng 20 tỷ USD, trong khi Kiev đang đàm phán để tìm nguồn cho phần còn thiếu.

Ông Marchenko kỳ vọng các tài sản của Nga đang bị các đồng minh châu Âu của Ukraine đóng băng có thể trở thành một nguồn tài chính quan trọng để bù đắp thâm hụt ngân sách trong năm tới.

Áp lực tài chính cũng đang gia tăng trong năm 2026. Theo Bộ trưởng Marchenko, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng Ukraine đã làm thiệt hại kinh tế gia tăng, kéo theo nguồn thu ngân sách suy giảm, trong khi nhu cầu chi cho lực lượng vũ trang tiếp tục tăng. Ukraine hiện đối mặt khoản thiếu hụt khoảng 27 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm nay, trong đó có nhu cầu tăng lương cho quân nhân và mở rộng sản xuất vũ khí.

Kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bắt đầu, Ukraine đã nhận khoảng 198 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ các đối tác nước ngoài, trong đó Liên minh châu Âu là nguồn đóng góp lớn.

Để duy trì nguồn hỗ trợ quốc tế, Kiev cũng phải tiếp tục thực hiện các cải cách về thuế, hải quan và quản trị. Ngày 16-9, Quốc hội Ukraine đã thông qua ở lần đọc đầu tiên dự luật áp thuế đối với các bưu kiện từ nước ngoài, một trong những bước nhằm đáp ứng các điều kiện liên quan đến hỗ trợ tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu.

Bộ trưởng Marchenko cho rằng những cải cách về thuế và hải quan sẽ giúp Ukraine tiến gần hơn tới các tiêu chuẩn của EU, đồng thời củng cố khả năng chống chịu tài chính và tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho doanh nghiệp trong nước.

Theo quy trình lập pháp của Ukraine, các nghị sĩ có thời hạn đến ngày 1-10 để xem xét dự thảo ngân sách và đưa ra đề xuất. Dự toán chi tiêu phải được Quốc hội đọc ba lần và thông qua trước ngày 1-12.

https://hanoimoi.vn/ukraine-de-xuat-ngan-sach-quoc-phong-ky-luc-110-ty-usd-cho-nam-2027-1756871.html

Theo hanoimoi.vn