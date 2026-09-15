Tổng thống Trump: Nga, Ukraine nhất trí ngừng tấn công cơ sở năng lượng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau, động thái được kỳ vọng góp phần hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9 (giờ địa phương), ông Trump cho biết, “Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý làm như vậy!”, Reuters đưa tin.

Phương tiện cơ giới ở Ukraine bốc cháy sau một đòn tập kích. Ảnh: DSNC

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu do xung đột Nga-Ukraine, “chứ không phải Iran”, qua đó cho rằng việc hai bên dừng tập kích các mục tiêu năng lượng có thể góp phần giảm sức ép đối với thị trường nhiên liệu.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định: “Nếu các đối tác đảm bảo Nga không tấn công các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc hoạt động vận chuyển lương thực của chúng tôi, thì tất nhiên, chúng tôi bảo đảm không tiến hành các cuộc tấn công tương ứng”.

Ông Zelensky cũng kỳ vọng một thỏa thuận ngừng nhằm vào hạ tầng thiết yếu có thể là “bước giảm leo thang” và “bước đầu tiên hướng tới hòa bình”.

Mỹ chưa công bố chi tiết về nội dung, thời điểm bắt đầu cũng như cơ chế thực hiện thỏa thuận. Financial Times dẫn lời các nguồn tin trực tiếp tham gia đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine cho biết khả năng Nga-Ukraine dừng các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng đã được thảo luận trong các kênh liên lạc kín.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng Nga, cho rằng những hoạt động này góp phần đẩy giá dầu diesel toàn cầu tăng.

“Ông Zelensky phải làm một việc: ông ấy phải ngừng đánh phá nhiên liệu diesel ở Nga”, ông Trump nói với phóng viên tại Ireland. “Ông ấy có thể tấn công các mục tiêu khác, không phải nhiên liệu diesel, bởi ông ấy đang gây ra tình trạng thiếu hụt toàn cầu”.

Điện Kremlin chưa bình luận trực tiếp về tuyên bố liên quan đến việc hai bên ngừng tấn công lẫn nhau, song ngày 14/9 hoan nghênh lời kêu gọi của ông Trump đối với Ukraine. “Mọi lời kêu gọi chính quyền Kiev ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế dân sự đều đáng hoan nghênh”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu.

Theo đánh giá của Viện KSE được Financial Times dẫn lại, xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh ước tính giảm 152 triệu thùng trong giai đoạn tháng 3-8 do căng thẳng Mỹ-Iran, trong khi lượng xuất khẩu của Nga giảm 68 triệu thùng trong cùng kỳ.

https://cand.vn/tong-thong-trump-nga-ukraine-nhat-tri-ngung-tan-cong-co-so-nang-luong-post822083.html

Theo Báo CAND