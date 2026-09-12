Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. Ảnh: Lập Đà

Giải bóng đá các thành phố khu vực Đông Bắc (gọi tắt là “Giải siêu hạng Đông Bắc”), là một giải bóng đá giữa các thành phố do 4 tỉnh, khu tự trị: Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông Cổ đồng tổ chức, cũng là giải bóng đá giữa các thành phố mang tính khu vực đầu tiên ở Trung Quốc, khởi tranh từ ngày 23/5, tại các thành phố: Thẩm Dương, Trường Xuân, Cáp Nhĩ Tân và Hohhot.

Điều đặc biệt là các đội tuyển tham dự giải đều là các thành phố ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, với vị trí địa lý gần gũi, văn hóa tương đồng, con người có sự gắn kết và đồng cảm với nhau về văn hóa và bản sắc. 390 cầu thủ tham dự giải đều không phải là những tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là những người bình thường thuộc mọi tầng lớp xã hội - sinh viên, công nhân, viên chức ở cơ sở và những người dân Đông Bắc có niềm đam mê với môn thể thao vua.

Mỗi trận đấu đều chật kín khán giả, đến xem thi đấu và các màn biểu diễn đặc sắc. Ảnh: Lập Đà

Với giá vé bình dân chỉ 19,9 nhân dân tệ (khoảng 75.000 đồng), giải đấu thu hút rất đông người xem, bao gồm cả người dân bản địa và du khách từ các địa phương khác đến du lịch.

Nhờ sự hỗ trợ của truyền thông và các mạng xã hội, giải đấu đã thật sự trở thành hiện tượng nóng bỏng trên các không gian mạng, khiến các du khách đều phải đưa “Giải siêu hạng Đông Bắc” vào danh mục điểm đến bắt buộc phải check-in khi đến vùng Đông Bắc.

"Giải siêu hạng Đông Bắc" góp phần kích cầu du lịch và tiêu dùng tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: Lập Đà

Đặc biệt, 4 tỉnh đồng tổ chức giải, chung tay thiết kế các tour du lịch hấp dẫn “1 vé xem giải có thể đi khắp vùng Đông Bắc”, với nhiều ưu đãi về tiêu dùng khi đi du lịch liên tỉnh, nhằm kết nối nguồn khách, chia sẻ tài nguyên, biến sức nóng trên sân cỏ thành những động lực tăng trưởng của tiêu dùng và du lịch.

Cụ thể, khán giả xem các trận đấu và du khách của tỉnh bạn khi đến xem bóng có thể dùng chiếc vé vào sân để hưởng ưu đãi giảm giá lớn về tiêu dùng, hiện thực hóa mục tiêu “ban ngày ngắm cảnh đẹp, buổi tối xem bóng đá, về đêm thưởng thức món ăn ngon bản địa”.

Tiết mục biểu diễn giữa robot và con người tại trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân ngày 11/9. Ảnh: Lập Đà

Các khu thương mại, mua sắm tổng hợp được xây dựng trở thành “điểm đến thứ hai” với nhiều dịch vụ như ẩm thực đặc sắc, triển lãm giới thiệu văn hóa, biểu diễn văn nghệ, võ thuật, các dịch vụ và sản phẩm phục vụ người xem thi đấu...

Các cháu thiếu nhi biểu diễn võ thuật truyền thống. Ảnh: Lập Đà

Riêng tại tỉnh Liêu Ninh, nơi diễn ra nhiều trận thi đấu trong khuôn khổ giải, số liệu thống kê cho thấy, trong thời gian diễn ra các trận đấu vòng bảng, toàn tỉnh thu hút hơn 21 triệu lượt du khách, với gần 900 điểm tiêu dùng phục vụ du khách và người hâm mộ, trực tiếp thúc đẩy chi tiêu thêm 1,38 tỷ nhân dân tệ và thúc đẩy mức tiêu dùng 9,26 tỷ nhân dân tệ trên toàn bộ chuỗi ngành.

Nhờ phát huy tốt sức hấp dẫn của môn thể thao vua, Giải siêu hạng Đông Bắc ở Trung Quốc đã biến những pha tranh tài quyết liệt trên sân cỏ, sự đồng điệu và cộng hưởng văn hóa vùng miền, trở thành sự liên kết phát triển, cùng có lợi, cùng thắng của cả vùng Đông Bắc rộng lớn, vốn không có nhiều lợi thế phát triển du lịch mùa hè.

Theo nhandan.vn