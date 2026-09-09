Iran đáp trả sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu

Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu Iran sau các vụ tấn công tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ, kéo theo đòn trả đũa của Tehran và Houthi, khiến xung đột lan rộng và giá dầu thế giới tăng mạnh.

Khói bốc lên từ xe tải bị Houthi tấn công tại cửa khẩu Al-Wadiah, biên giới Ả Rập Saudi - Yemen, ngày 7-9. Ảnh: Reuters

Đòn trả đũa lan khắp vùng Vịnh

Xung đột Mỹ và Iran bước vào vòng leo thang mới khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng nước này đã phá hủy 5 tàu chở dầu thô Iran ngày 8-9. Washington tuyên bố đây là phản ứng sau 2 vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một tàu chiến Hải quân Mỹ trong 2 ngày, nhưng không gây thương vong.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Washington sẽ đáp trả nếu Tehran nhắm vào lực lượng Mỹ. “Iran tiếp tục tìm cách tấn công các tàu hải quân Mỹ, mỗi lần như vậy, họ sẽ mất các tàu chở dầu,” Reuters trích lời ông Rubio.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho rằng 5 tàu bị phá hủy thuộc mạng lưới ngầm cung cấp tài chính cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Washington đồng thời tìm cách duy trì dòng dầu qua Eo biển Hormuz trong khi phong tỏa xuất khẩu của Iran.

Tehran đáp trả bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ mà IRGC mô tả là của Mỹ gần Al Azraq, Jordan. Iran tuyên bố đòn tấn công gây thiệt hại nặng, song Jordan cho biết phòng không nước này đánh chặn 18 trong 20 tên lửa, 2 quả còn lại rơi xuống khu vực không có dân cư và không gây thương vong.

Iran cũng tuyên bố tấn công 2 tàu khu trục Mỹ và đe dọa các tàu chở dầu tại cảng Kuwait và Bahrain. Quân đội Mỹ chưa phản hồi tuyên bố về 2 tàu khu trục. Một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng bị hư hại tại cảng Khor Fakkan của UAE, nhưng chưa xác định bên chịu trách nhiệm.

Sức ép còn lan sang Ả Rập Saudi khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân tại Khamis Mushait cùng các cơ sở dầu khí tại Abha, Najran và Jazan. Giới chức Ả Rập Saudi cho biết 73 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Giá dầu tiến sát 100 USD

Thị trường năng lượng lập tức phản ứng với nguy cơ chiến sự lan rộng. Sau vụ Iran phóng tên lửa vào Jordan, giá dầu Brent tăng thêm hơn 1 USD/thùng. Đến đầu phiên 9-9, Brent tăng 1,57 USD, tương đương 1,6%, lên 99,49 USD/thùng, trong khi WTI tăng 1,60 USD lên 94,63 USD/thùng.

Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của giá dầu. Brent đã tăng 25% kể từ đầu tháng 8 khi triển vọng về một giải pháp lâu dài cho cuộc chiến kéo dài 6 tháng suy yếu và giao tranh giữa Mỹ, Iran cùng các lực lượng liên quan tiếp tục mở rộng trên khắp Trung Đông.

https://hanoimoi.vn/iran-dap-tra-sau-khi-my-pha-huy-5-tau-cho-dau-1706588.html

Theo hanoimoi.vn