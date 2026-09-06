Tính toán mới của Iran trong cuộc đối đầu với Mỹ

Các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng Iran ngày càng tự tin vào khả năng kéo dài cuộc chiến, trong khi Washington đối mặt với sức ép từ chi phí xung đột và tốc độ tiêu hao vũ khí.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gia tăng nguy cơ xung đột kéo dài. Ảnh: Reuters

Theo giới truyền thông, các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho rằng sau nhiều tháng giao tranh, Iran đã hiểu rõ hơn năng lực quân sự của mình cũng như những giới hạn trong khả năng tác chiến của Mỹ.

Nhận định này khác xa kỳ vọng ban đầu của Tổng thống Donald Trump, người từng dự báo một chiến thắng nhanh chóng và mang tính quyết định sau khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28-2.

Theo các quan chức nắm được nội dung tình báo, Tehran tin rằng vẫn còn những lợi thế có thể sử dụng để kéo dài cuộc đối đầu, trong đó Eo biển Hormuz là một đòn bẩy quan trọng. Đây là một trong những tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng nhất thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn lớn nào tại khu vực này cũng có nguy cơ đẩy giá năng lượng lên cao.

Những đánh giá trên xuất hiện giữa lúc giao tranh tiếp tục leo thang. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 5-9 cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công ba tàu chở dầu của Iran, trong đó có một tàu ngoài khơi đảo Kharg, khu vực giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

CENTCOM cho biết các cuộc tấn công diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai tàu chiến Mỹ và khẳng định không có binh sĩ Mỹ bị thương. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin bốn tên lửa Mỹ đã đánh trúng một tàu chở dầu tại khu vực neo đậu ngoài khơi Kharg. Các nguồn tin địa phương cho biết không có thương vong và thủy thủ đoàn đang được sơ tán. Tehran chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Theo The New York Times, Iran dường như đang tính toán kéo dài cuộc chiến ít nhất tới cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11, với kỳ vọng những tác động kinh tế của xung đột sẽ làm gia tăng sức ép chính trị đối với Washington.

Tính toán này càng đáng chú ý khi phía Mỹ cũng phải đối mặt với lượng vũ khí và đạn dược tiêu hao ngày càng lớn. Theo truyền thông Mỹ, một số chỉ huy quân sự cấp cao đã cảnh báo Lầu Năm Góc rằng lượng đạn dự trữ đang giảm đáng kể và các chiến dịch quy mô lớn với cường độ hiện nay có thể khó duy trì trong thời gian dài.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc nhiều lần bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang thiếu hụt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hồi đầu tháng 8 thừa nhận nguồn cung một số loại đạn dược đang “khá khan hiếm”.

Các ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy mức tiêu hao đáng kể ở hai loại tên lửa đánh chặn quan trọng. Số tên lửa Patriot của Mỹ được ước tính còn khoảng 759-827 quả vào cuối tháng 7, so với khoảng 2.330 quả trước khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran cuối tháng 2. Kho tên lửa THAAD cũng được cho là giảm từ khoảng 452 xuống còn 234-278 quả trong cùng giai đoạn.

Sức ép lên kho vũ khí đã đặt ra yêu cầu tăng tốc bổ sung nguồn cung. Theo truyền thông Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Feinberg yêu cầu các nhà thầu quốc phòng trình kế hoạch trong vòng 21 ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí và mở rộng năng lực sản xuất.

https://hanoimoi.vn/tinh-toan-moi-cua-iran-trong-cuoc-doi-dau-voi-my-1706099.html

Theo hanoimoi.vn