Tổng thống Putin phát tín hiệu về triển vọng hòa bình tại Ukraine

Nga và Ukraine cùng phát đi những tín hiệu tích cực hiếm hoi về triển vọng đàm phán, trong khi các nhà trung gian Mỹ dự kiến tới Mátxcơva và Kiev trong những ngày tới.

Ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ sớm tới Mátxcơva và Kiev trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Nga, ngày 3-9-2026. Ảnh: Reuters

Theo Tass, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Putin cho biết một số quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Nhà lãnh đạo Nga ghi nhận những nỗ lực này, song nhấn mạnh kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Mátxcơva và Kiev.

Tại Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết thời gian sơ bộ đã được xác định cho chuyến thăm của các đại diện Mỹ tới cả Nga và Ukraine trong những ngày tới. Theo ông, việc Washington tiếp tục tham gia vào các nỗ lực trung gian có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình hiện nay.

Hai nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang dẫn đầu hoạt động trung gian. Hai ông từng tới Mátxcơva vào tháng 1 nhưng chưa đến Kiev trong khuôn khổ tiến trình hiện nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ mong muốn xung đột sớm kết thúc và cho rằng một giải pháp vẫn có thể đạt được. Trước đó, ông để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Putin nếu nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận.

Những động thái mới xuất hiện sau nhiều tháng tiến trình ngoại giao ít đạt tiến triển. Lần gần nhất Nga và Ukraine tham gia đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ là vào tháng 2. Kể từ đó, hai bên tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa, trong khi căng thẳng trên Biển Đen gia tăng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định hoạt động ngoại giao gần đây đang tạo thêm động lực cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy những bất đồng lớn giữa Nga và Ukraine đã được thu hẹp.

Căng thẳng trên thực địa cũng tiếp tục phủ bóng lên triển vọng đối thoại. Tổng thống Putin chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu thương mại và những diễn biến ảnh hưởng tới an toàn hàng không tại Nga, cho rằng chúng tạo thêm trở ngại cho đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo hoạt động của máy bay không người lái Ukraine có thể khiến việc khai thác không phận Nga gặp nhiều rủi ro hơn, song khẳng định Kiev chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và không đe dọa máy bay dân sự.

Dù còn nhiều khác biệt, các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì. Theo Tổng thống Putin, Nga và Ukraine thường xuyên tiếp xúc, chủ yếu thông qua các kênh tình báo, song chưa rõ những liên hệ này có thể tạo ra bước tiến thực chất hay không.

https://hanoimoi.vn/tong-thong-putin-phat-tin-hieu-ve-trien-vong-hoa-binh-tai-ukraine-1705804.html

Theo hanoimoi.vn