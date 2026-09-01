Căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tấn công hai bệ phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần Eo biển Hormuz.

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CENTCOM, vụ tấn công được tiến hành khi Mỹ phát hiện Iran đang lên kế hoạch triển khai các tên lửa mang theo thủy lôi để rải tại Eo biển Hormuz.

Washington khẳng định hành động quân sự của mình nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải và vận tải thương mại tại tuyến đường biển chiến lược.

Trong khi đó, IRGC cho biết, cuộc tấn công của Mỹ gây thương vong cho cả binh sĩ và dân thường Iran.

Tehran sau đó thông báo đã thực hiện các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan.

IRGC nêu rõ đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở kỹ thuật, bảo dưỡng và những khu vực tập trung máy bay chiến đấu tại 2 căn cứ Mỹ.

Quân đội Jordan cũng xác nhận đã đánh chặn 8 tên lửa, nhưng không nêu rõ tên lửa được phóng từ đâu.

Các động thái nêu trên làm gia tăng nguy cơ căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại sau nhiều tuần không xảy ra các cuộc tấn công trực tiếp quy mô đáng kể giữa hai bên.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz sau nhiều tháng bị gián đoạn do xung đột với Iran.

Theo nhandan.vn