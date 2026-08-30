Lạm phát đẩy FED gần hơn tới tăng lãi suất

Thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề thường niên về chính sách kinh tế ở Jackson Hole, bang Wyoming, đang thu hẹp dư địa chờ đợi và làm tăng khả năng FED tăng lãi suất vào tháng 9-2026 tới đây.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh. Ảnh: Fed

Xác suất FED tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16-9 được giới giao dịch đánh giá lên khoảng 60%, từ mức 35% trước bài phát biểu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ, cũng tăng mạnh. Phản ứng này diễn ra dù ông Kevin Warsh vẫn tránh báo trước quyết định tiếp theo, thay vào đó nhấn mạnh thị trường lao động vẫn tương đối vững, điều kiện tài chính chưa đủ hạn chế, còn FED đã không đạt mục tiêu lạm phát 2% suốt 65 tháng.

Tại cuộc họp tháng 7-2026 vừa qua, FED giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,5-3,75% khi ông Kevin Warsh cho rằng, cần chờ thêm thông tin về chuỗi cung ứng, dòng đầu tư và tình hình địa chính trị trước khi quyết định có cần điều chỉnh chính sách. Những số liệu lạm phát khả quan hơn trong đầu mùa hè sau đó vẫn chưa đủ thuyết phục vị Chủ tịch này rằng, xu hướng cơ bản đã thực sự cải thiện.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được FED ưu tiên, tăng 3,7% trong tháng 7-2026 so với cùng kỳ năm trước, cao đáng kể so với mục tiêu 2%. Gần một nửa số mặt hàng trong rổ giá mà FED theo dõi vẫn tăng với tốc độ trên 3%, cho thấy áp lực giá còn lan rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm hàng.

Kinh tế Mỹ cũng chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu đủ lớn để buộc FED chuyển trọng tâm sang hỗ trợ tăng trưởng. Tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp vẫn duy trì sức mạnh, còn ông Kevin Warsh cho rằng, dù nhà ở và nông nghiệp chịu một số sức ép, các điều kiện tài chính nhìn chung khó có thể được coi là đang hạn chế nền kinh tế.

Tình trạng tuyển dụng và sa thải cùng ở mức thấp cũng không được FED xem là bằng chứng rõ ràng về sự suy yếu của thị trường lao động. Theo vị Chủ tịch FED, diễn biến này một phần phản ánh quá trình tái sắp xếp sau đại dịch, còn tăng trưởng tiền lương chậm lại không phải chỉ báo đủ tin cậy về lạm phát trong tương lai. Tiêu chuẩn mà ông Kevin Warsh đặt ra vì thế khá rõ, khi FED phải tin tưởng rằng, lạm phát cơ bản đang trở về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh; nếu không, các nhà hoạch định chính sách “vẫn còn việc phải làm”.

Không ràng buộc mình vào một đợt tăng lãi suất cụ thể giúp vị Chủ tịch FED giữ được sự linh hoạt, nhưng Ngân hàng Trung ương sẽ phải giải thích thuyết phục hơn nếu tiếp tục trì hoãn trong trường hợp lạm phát vẫn dai dẳng. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8-2026, dự kiến công bố ngày 11-9, chỉ vài ngày trước cuộc họp của FED, vì thế sẽ có trọng lượng đặc biệt. Một con số thấp hơn kỳ vọng có thể tạo thêm cơ sở để chờ đợi, trong khi áp lực giá tiếp tục mạnh sẽ đẩy khả năng tăng lãi suất lên cao hơn.

Những nghi ngại xuất hiện sau cuộc họp tháng 7-2026 không chỉ liên quan đến lãi suất mà còn bắt nguồn từ việc ông Kevin Warsh hạn chế giải thích cách FED dự định đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Điều này khiến một bộ phận giới đầu tư đặt câu hỏi về quyết tâm chống tăng giá của vị Chủ tịch mới, nhất là khi Tổng thống Donald Trump, người bổ nhiệm ông, liên tục kêu gọi giảm chi phí vay.

Tại Jackson Hole, ông Kevin Warsh khẳng định mục tiêu lạm phát 2% tính theo chỉ số PCE là “chắc chắn, cố định” và xác định lãi suất vẫn là “công cụ chủ yếu” để FED thực hiện nhiệm vụ. Những tuyên bố này làm rõ hơn các phát biểu hồi tháng 7-2026 từng khiến thị trường băn khoăn về khuôn khổ chống lạm phát của FED dưới thời Chủ tịch mới. Dù vậy, ông Kevin Warsh vẫn bảo vệ quan điểm hạn chế báo trước hướng đi của chính sách.

“Định hướng lãi suất tương lai có thể cần thiết trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng trong điều kiện bình thường dễ trở thành những cam kết hạn chế khả năng điều chỉnh của FED khi kinh tế thay đổi và khiến thị trường quá phụ thuộc vào Ngân hàng Trung ương”, ông Kevin Warsh nhấn mạnh.

Thị trường có thể không cần biết trước FED sẽ tăng hay giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo, nhưng vẫn cần hiểu những thay đổi nào của lạm phát, việc làm hay tăng trưởng sẽ khiến Ngân hàng Trung ương hành động. Nếu ranh giới này không đủ rõ, việc hạn chế báo trước chính sách có thể khiến FED trở nên khó đoán hơn thay vì linh hoạt hơn.

Bài phát biểu tại Jackson Hole phần nào làm rõ ranh giới đó khi ông Kevin Warsh đặt lạm phát lên trước những lo ngại khác trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đủ sức chống chịu. Lựa chọn chính sách càng trở nên nhạy cảm khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ diễn ra vào tháng 11-2026 và Tổng thống Donald Trump vẫn muốn chi phí vay thấp hơn. Tăng lãi suất có thể khiến FED hứng thêm sức ép từ Nhà Trắng, còn tiếp tục giữ nguyên khi lạm phát vẫn cao sẽ khiến ông Kevin Warsh phải giải thích vì sao những điều kiện mà chính ông vừa mô tả chưa đủ để hành động.

https://hanoimoi.vn/lam-phat-day-fed-gan-hon-toi-tang-lai-suat-1705292.html

Theo hanoimoi.vn