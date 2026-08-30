Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét và sạt lở ở Tây Tạng

Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức năng nước này đang đẩy nhanh công tác xác định danh tính những người thiệt mạng.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được triển khai trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Ảnh: Tân Hoa xã

Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin tại cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng tổ chức ngày 30/8, cho biết, nguyên nhân của thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, Tây Tạng đã được xác định.

Theo đó, Nhóm Ứng phó tình trạng khẩn cấp và Giảm nhẹ thảm họa vùng băng giá thuộc Viện nghiên cứu tai họa núi và môi trường Thành Đô, Viện Khoa học Trung Quốc, thông qua phân tích dữ liệu giám sát từ xa và tư liệu truyền về từ hiện trường, kết hợp khảo sát thực địa, đã kết luận: vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26/8 (giờ Bắc Kinh), một sông băng trên sườn phía nam của núi Langtang Lirung tại Nepal đã bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200m, gây ra sự sụp đổ băng đá.

Dòng chảy mảnh vỡ nhanh chóng rơi xuống khoảng 4.000m, làm xói mòn núi và tạo thành một vụ sạt lở đất khổng lồ. Sau khi di chuyển với tốc độ cao khoảng 22km, khối đất đá đã đến cửa khẩu Gyirong ở độ cao khoảng 1.800m so mực nước biển, phá hủy hoàn toàn khoảng 0,7km2 và 27 công trình cùng các hạ tầng liên quan trong khu vực.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã huy động tổng cộng 2.141 nhân viên cứu hộ từ quân đội, cảnh sát vũ trang, Đội Cứu hộ Trung Quốc, Tập đoàn Anneng Trung Quốc, lực lượng biên phòng và công an, cùng 269 xe cứu hộ, 3.922 thiết bị cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ trong một khu vực rộng 90.000m2.

Sau nỗ lực phối hợp của các cơ quan ngoại giao, công an, văn hóa và du lịch và ứng phó tình trạng khẩn cấp trong rà soát, xác minh thông tin, có tổng cộng 261 người nước ngoài của 23 quốc gia mất tích đã được xác định có liên quan thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, Tây Tạng, gồm: 1 người Kazakhstan, 3 người Malaysia, 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 4 người Nam Phi, 2 người Ireland, 2 người Estonia, 3 người Đức, 3 người Nga, 2 người Pháp, 1 người Phần Lan, 2 người Hà Lan, 33 người Latvia, 1 người Lithuania, 1 người Bồ Đào Nha, 1 người Ukraine, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Hungary, 15 người Anh, 6 người Canada, 18 người Mỹ, 6 người Australia và 2 người New Zealand.

Phía Trung Quốc đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán của các nước liên quan tại Trung Quốc.

Theo nhandan.vn