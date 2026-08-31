Campuchia triệt phá nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến

Truyền thông Campuchia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Campuchia cho biết: Trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài hơn một năm qua, các lực lượng chức năng nước này đã tiến hành điều tra và kiểm tra 793 địa điểm tình nghi, qua đó triệt phá 624 cơ sở lừa đảo trực tuyến, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm.

Trong chiến dịch, nhà chức trách Campuchia đã giải cứu và hồi hương hơn 58.200 công dân nước ngoài, đang truy bắt thêm 855 nghi phạm theo lệnh bắt giữ của tòa án. Những thông tin nêu trên được công bố tại cuộc họp báo với khoảng 50 đại diện các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Campuchia.

Theo Ban Thư ký Ủy ban đặc trách chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã bị “xóa sổ hoàn toàn” và hiện không còn tổ chức lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại Campuchia. Tuy nhiên, các nhóm tội phạm đang thay đổi phương thức hoạt động, chuyển sang mô hình nhỏ lẻ, phân tán và ẩn náu tại nhà khách, chung cư, nhà thuê, phương tiện giao thông và quán cà-phê. Lực lượng chức năng Campuchia sẽ tiếp tục điều tra và truy quét mạnh tay các đối tượng lừa đảo trực tuyến.

Campuchia dự kiến tổ chức Hội nghị quốc tế về phòng, chống lừa đảo trực tuyến trong hai ngày 23 và 24/9 tới. Hội nghị quy tụ sự tham gia của đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác toàn cầu trong đối phó với loại tội phạm này.

Theo nhandan.vn