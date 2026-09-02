Mỹ đề xuất quy định mới về hộ chiếu trẻ em

Mỹ đang xem xét yêu cầu cha mẹ chứng minh quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư khi xin hộ chiếu cho trẻ em.

Hộ chiếu Hoa Kỳ có hình ảnh và chữ ký của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Mỹ đang soạn thảo quy định yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cung cấp bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư khi xin hộ chiếu cho trẻ em. Đề xuất chưa có hiệu lực và vẫn có thể thay đổi.

Theo nội dung bản dự thảo, giấy tờ được chấp nhận có thể gồm hộ chiếu Mỹ còn hiệu lực hoặc giấy khai sinh. Những người không phải công dân Mỹ phải xuất trình mẫu I-94 hoặc thẻ thường trú hợp pháp.

Thông tin này sẽ được sử dụng để xác định trẻ có đủ điều kiện mang quốc tịch Mỹ hay không. Dự thảo nêu rõ: “Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu thông tin của cha mẹ và bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của cha mẹ”.

So với quy trình hiện hành, theo đó cha mẹ có con sinh tại Mỹ chỉ phải chứng minh quan hệ huyết thống và xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh, đề xuất mới bổ sung yêu cầu kiểm tra quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của phụ huynh. Do áp dụng với mọi cha mẹ hoặc người giám hộ, thủ tục này có phạm vi rộng hơn nhóm trường hợp mà chính quyền xác định là “du lịch sinh con”.

Giải thích về đề xuất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Tổng thống Donald Trump đã khẳng định chính quyền sẽ bảo vệ ý nghĩa và giá trị của quyền công dân Mỹ. Theo ông, quy trình xét duyệt hộ chiếu phải phản ánh đầy đủ tiêu chuẩn đó.

Đề xuất được xây dựng nhằm thực hiện sắc lệnh hành pháp ngày 6-8 của Tổng thống Trump, tập trung vào trường hợp phụ nữ đến Mỹ để sinh con nhằm giúp con tự động có quốc tịch. Trẻ có cha hoặc mẹ làm việc cho chính phủ nước ngoài cũng có thể bị loại khỏi diện công dân.

Sắc lệnh còn nhắm tới những trường hợp bị cho là sử dụng gian lận hoặc giao dịch thương mại để có quốc tịch, cũng như con của những người bị xếp vào diện “kẻ thù nước ngoài”.

Trước đó, Tổng thống Trump từng tìm cách chỉ công nhận quốc tịch tự động đối với trẻ có ít nhất một phụ huynh là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ sắc lệnh với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống do vi phạm Tu chính án thứ 14.

Dù sắc lệnh mới có phạm vi hẹp hơn, các luật sư đại diện cho những trẻ em có nguy cơ mất quốc tịch đã đề nghị hai thẩm phán liên bang ngăn lệnh có hiệu lực. Tại phiên điều trần ở Greenbelt, bang Maryland, Thẩm phán Deborah Boardman bày tỏ hoài nghi, gọi sắc lệnh là động thái chưa từng có tiền lệ và cho phép nguyên đơn sửa đơn kiện để tòa xem xét yêu cầu đình chỉ.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng thách thức pháp lý được đưa ra quá sớm vì các cơ quan liên bang chưa ban hành hướng dẫn công khai. Quy định về hộ chiếu hiện vẫn ở dạng dự thảo và có thể thay đổi.

https://hanoimoi.vn/my-de-xuat-quy-dinh-moi-ve-ho-chieu-tre-em-1705582.html

Theo hanoimoi.vn