Mỹ công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela

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Ngày 31/8, chính phủ Mỹ đã công bố chi tiết thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela trong một bản tin đăng tải trên cổng thông tin chính thức của Nhà trắng, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận này.
Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Theo thỏa thuận, chính quyền lâm thời Venezuela đã cấp cho North American Blue Energy Partners (NABEP), một công ty tư nhân và là nhà sản xuất dầu tư nhân lớn thứ hai của nước này, quyền khai thác 100 năm đối với 17 mỏ dầu với trữ lượng đã được chứng minh khoảng 65 tỷ thùng.
Đổi lại, NABEP đã cấp cho Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ 35% cổ phần trong công ty mẹ của mình. Công ty cũng đã cấp cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quyền mua 20% sản lượng từ tất cả các mỏ hiện tại và tương lai mà công ty đang khai thác với giá vốn, cũng như quyền ưu tiên mua 80% còn lại.
Theo bản tin, chính phủ Mỹ sẽ có quyền phủ quyết việc bổ nhiệm bất kỳ thành viên nào vào hội đồng quản trị của NABEP, trong khi đa số thành viên hội đồng quản trị phải là công dân Mỹ. Thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và NABEP được điều chỉnh bởi luật pháp Mỹ và thuộc thẩm quyền của các tòa án Mỹ.
Bản tin cho biết hàng triệu thùng dầu sản lượng mới từ Venezuela sẽ được xử lý thông qua các nhà máy lọc dầu của Mỹ, sử dụng hệ thống giàn khoan và hạ tầng kỹ thuật của Mỹ. Chính phủ Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ “không tiêu tốn ngân sách” của người đóng thuế Mỹ.
Theo các nguồn tin ngày 31/8, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các giám đốc của các nhà máy lọc dầu lớn và nhỏ vào ngay hôm sau.
Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 28% trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhắm vào Iran.
Theo nhandan.vn
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