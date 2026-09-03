Trung Quốc khai thông đường “độc đạo” vào vùng lũ Tây Tạng

Trung Quốc đã mở lại tuyến quốc lộ duy nhất dẫn tới cửa khẩu Cát Long giáp Nepal, giúp máy móc hạng nặng lần đầu tiên tiếp cận khu vực bị lũ quét tàn phá cách đây một tuần.

Hình ảnh do truyền thông Trung Quốc cung cấp cho thấy con đường dẫn lên cửa khẩu Cát Long (Tây Tạng) đã được khai thông. Ảnh: Reuters

Quốc lộ G216 bị cuốn trôi nhiều đoạn, khiến lực lượng cứu hộ những ngày qua phải nhận thiết bị và hàng tiếp tế bằng đường hàng không. Một số đội cứu hộ cũng phải đi bộ xuyên núi để vào hiện trường.

Truyền thông Trung Quốc cho biết máy móc hạng nặng, đội cứu hộ, chó nghiệp vụ và thiết bị dò tìm người sống sót đã được đưa tới khu vực cửa khẩu, nơi nhiều công trình bị lũ cuốn trôi.

Mưa kéo dài và địa hình hiểm trở tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm.

Các đội cứu hộ phải làm việc trong hẻm núi hẹp, giữa vách đá không ổn định và dòng sông chảy xiết. Nguy cơ từ các hồ nước ở thượng nguồn đã giảm, song nhà chức trách vẫn cảnh giác với sạt lở.

Trung Quốc hiện ghi nhận 16 người chết và 546 người mất tích, trong đó có 104 công dân Ấn Độ, 49 công dân Nepal và 33 công dân Latvia được cho là thành viên của hai đoàn du lịch.

Hy vọng thắp lên tại nhà máy thuỷ điện Rasuwagadhi

Giới chức Nepal cho biết 46 công nhân được cho là vẫn còn sống sau một tuần mắc kẹt trong căn phòng ngầm tại nhà máy thủy điện Rasuwagadhi, do khu vực này được cho là còn thức ăn và nước uống.

Nepal đã giải cứu 279 người khỏi các dự án thủy điện bị lũ tàn phá, nhưng ít nhất 639 người vẫn mất tích, trong đó một số được cho là mắc kẹt trong các đường hầm.

Tổng cộng có hơn 900 công nhân tại các dự án thủy điện được báo mất tích, trong đó khoảng 500 người có thể đang ở dưới lòng đất.

Lũ cuốn bùn, đá và mảnh vỡ vào các đường hầm, làm sập nhiều đoạn và cản trở lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận cửa một đường hầm của một nhà máy thuỷ điện tại huyện Rasuwa, Nepal. Ảnh: Reuters

Tại Nepal, ít nhất 1.110 người đã thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn mất tích sau trận lũ ngày 26-8, bắt nguồn từ vụ sụp đổ sông băng trên dãy Himalaya.

Trong khi công tác tìm kiếm tiếp diễn, một số du khách nước ngoài từng được báo mất tích đã liên lạc trở lại với nhà chức trách.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết 324 công dân nước ngoài đã được giải cứu, trong khi khoảng 590 người đến từ 39 quốc gia vẫn chưa rõ tung tích.

Số công dân Australia mất tích cũng giảm từ 43 xuống 38 người sau khi 5 người được xác nhận an toàn.

Tại Kathmandu, cảnh sát đã chôn hàng chục thi thể chưa xác định được danh tính trong các ngôi mộ tạm thời.

Nhà chức trách lưu mẫu ADN, chụp ảnh đặc điểm nhận dạng và cấp mã số cho từng thi thể để phục vụ việc xác minh, bàn giao cho gia đình sau này.

Liên hợp quốc cảnh báo các khu vực bị ảnh hưởng đang đối mặt nguy cơ dịch bệnh do nơi sơ tán quá đông, nguồn nước nhiễm bẩn và nhiều cơ sở y tế bị hư hại.

Khoảng 400 người sống sót từ các khu vực bị lũ tàn phá đang tạm trú tại tu viện Yellow Gumba ở Kathmandu.

Bên cạnh đó, có tới 3.500 người đang tạm trú tại 27 điểm sơ tán ở hai huyện chịu thiệt hại nặng là Nuwakot và Rasuwa.

Trước những nguy cơ này, chính phủ Nepal đã tăng cường giám sát dịch bệnh và từng bước chuyển trọng tâm sang phục hồi, tái thiết.

Theo ước tính sơ bộ của UNDP, trận lũ để lại khoảng 2,2 triệu tấn đất đá và vật liệu vụn.

Các cơ quan của Liên hợp quốc cùng Nepal và Trung Quốc cảnh báo khu vực Himalaya sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ lũ liên quan đến sông băng trong tương lai.

https://hanoimoi.vn/trung-quoc-khai-thong-duong-doc-dao-vao-vung-lu-tay-tang-1705628.html

Theo hanoimoi.vn