Hơn 1.700 người Indonesia ngộ độc thực phẩm

Hơn 1.700 học sinh và giáo viên Indonesia đã bị ngộ độc thực phẩm trong các vụ việc liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí của chính phủ trong 3 ngày qua, làm dấy lên lo ngại về chất lượng và cách thức tổ chức chương trình.

Hình ảnh do truyền hình địa phương cung cấp cho thấy học sinh ngộ độc thực phẩm được điều trị hôm 2-9. Ảnh: Reuters

Tại tỉnh Trung Java, gần 780 học sinh và giáo viên ở một trường trung học tại thị trấn Lasem bị tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn trưa hôm 2/9. Trong số này, 15 người phải nhập viện.

Theo hiệu trưởng, suất ăn gồm thịt gà nướng. Một phần thực phẩm đã bị loại bỏ khi có dấu hiệu bị ôi thiu. Theo nhà trường, đơn vị cung cấp cho biết thịt được nấu từ 3 giờ sáng.

Các ca ngộ độc thực phẩm cũng đã xảy ra tại các địa phương khác trong vài ngày qua. Đặc biệt, tại huyện Sidoarjo, tỉnh Đông Java, hơn 660 học sinh bị ngộ độc hôm 1/9.

Nghị sĩ Charles Honoris, thành viên đảng chính trị duy nhất không thuộc liên minh cầm quyền, cho rằng đây không phải những vụ việc riêng lẻ.

Ông Honoris dẫn số liệu của cơ quan y tế cho thấy, tính đến ngày 1/9 đã có khoảng 50.000 người bị ảnh hưởng bởi các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia, đơn vị phụ trách chương trình trị giá 12,94 tỷ USD, cho biết các vụ ngộ độc sẽ được xử lý nghiêm túc. Theo giới chức Indonesia, vấn đề chính là thực phẩm được bảo quản không đúng cách và việc giao suất ăn đã nấu quá muộn.

Tổng thống Prabowo Subianto triển khai chương trình bữa ăn miễn phí từ năm ngoái nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em. Chương trình hiện cung cấp suất ăn cho hơn 62 triệu học sinh và phụ nữ mang thai trên cả nước.

Chính sách này liên tục vấp phải tranh cãi về chất lượng thực phẩm, cáo buộc tham nhũng, thay đổi nhân sự lãnh đạo và sức ép lên ngân sách. Trên mạng xã hội, nhiều người Indonesia cũng phản ánh về giòi, mảnh kính trong thức ăn và dụng cụ đựng thực phẩm được rửa bằng nước bẩn.

Tổng thống Prabowo cho rằng tỷ lệ ngộ độc vẫn rất thấp so với số suất ăn đã cung cấp. Ông cho biết hơn một tỷ suất ăn đã được phục vụ và các trường hợp ngộ độc chỉ chiếm 0,0017%.

Khảo sát của Saiful Mujani Research and Consulting hồi tháng 7 cho thấy chỉ khoảng một phần ba người dân hài lòng với chương trình. Các vụ ngộ độc thực phẩm là một trong những nguyên nhân chính khiến mức độ hài lòng thấp.

https://hanoimoi.vn/hon-1-700-nguoi-indonesia-ngo-doc-thuc-pham-1705784.html

Theo hanoimoi.vn