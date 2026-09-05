Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia tiếp tục thúc đẩy Sáng kiến ​​UN80

Ngày 3/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy mạnh chương trình cải tổ trong khuôn khổ Sáng kiến UN80 tại khóa họp Đại hội đồng sắp tới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại một cuộc họp không chính thức của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ngày 3/9. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại phiên họp báo cáo định kỳ trước Đại hội đồng về UN80, chương trình cải tổ toàn hệ thống do chính ông khởi xướng từ tháng 3 năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập tổ chức: “Khi bước vào Khóa họp thứ 81, tôi thiết tha kêu gọi các quốc gia thành viên không chỉ duy trì đà phát triển của UN80 mà cần đẩy mạnh và đi vào chiều sâu thực chất hơn”.

Nhắc lại lịch sử, ông António Guterres nhấn mạnh, 80 năm trước, Liên hợp quốc ra đời nhằm tạo ra những định chế đủ tầm vóc để có thể điều phối và xử lý các vấn đề trong bối cảnh thế giới đầy biến động lúc bấy giờ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định, nhiệm vụ hiện nay là phải xây dựng một tổ chức Liên hợp quốc vững mạnh hơn, vận hành đồng bộ hơn, kỷ luật hơn trong việc quản lý ngân sách và được trang bị tốt hơn để thực hiện những cam kết đã đề ra.

Trên cổng thông tin chính thức của Liên hợp quốc, có đăng tải bài phát biểu của Tổng Thư ký António Guterres, trong đó ghi rõ: “Lý do cần thiết cho UN80 vẫn rất rõ ràng. Thế giới đang đòi hỏi nhiều hơn từ Liên hợp quốc khi xung đột đang lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển đang bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng ta đáp lại lời kêu gọi đó bằng những thay đổi thực chất: tăng cường thực thi nhiệm vụ, giảm thiểu sự phân mảnh. nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi mang lại tác động lớn nhất có thể cho những người mà chúng tôi phục vụ”.

Tổng Thư ký cho biết Sáng kiến UN80 đã trải qua giai đoạn đầu tiên với công tác xác định các cơ hội cải tổ, và giai đoạn thứ hai với công tác thử nghiệm, thu thập dữ liệu và vạch lộ trình. Hiện tại, sáng kiến đã chính thức bước sang giai đoạn thứ ba: đưa ra các quyết định then chốt và triển khai thực thi.

Ông António Guterres cũng đề cập đến 3 trụ cột hành động chính của UN80 bao gồm nâng cao hiệu quả vận hành của Ban Thư ký, rà soát lại việc thực thi các nhiệm vụ và tái cơ cấu, điều chỉnh chương trình.

Ông cũng khẳng định rằng, thước đo thực sự cho thành công của UN80 sẽ nằm ở việc nhiều năm sau, liệu tổ chức này có thể hoạt động khác biệt nhờ những quyết định mà các quốc gia đưa ra hôm nay hay không.

“Quan trọng nhất là liệu người dân trên toàn thế giới có cảm nhận được một Liên hợp quốc phản ứng nhanh nhạy hơn, hành động nhất quán hơn và đạt hiệu quả thực chất hơn hay không”, Tổng Thư ký chia sẻ.

Theo nhandan.vn