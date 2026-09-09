Trung Quốc mở rộng bảo hiểm y tế cho lao động làm việc linh hoạt và di cư

Trung Quốc đã công bố chiến dịch kéo dài 3 năm nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế cơ bản cho lao động làm việc linh hoạt, lao động di cư và những người tham gia vào các hình thức việc làm mới.

Hội chợ việc làm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, thông báo chung, do Cục Đảm bảo Y tế Quốc gia cùng 6 cơ quan chính phủ khác của Trung Quốc ban hành ngày 8/9, cho biết các cơ quan chức năng của nước này sẽ đẩy mạnh nỗ lực nâng tỷ lệ tham gia của các nhóm đối tượng này vào chương trình bảo hiểm y tế dành cho người lao động, một trong hai loại hình bảo hiểm y tế chính tại Trung Quốc. Loại hình còn lại là chương trình bảo hiểm dành cho cư dân.

Thông báo cho biết cơ quan chức năng sẽ xây dựng mô hình đăng ký và đóng góp phù hợp với đặc thù công việc của nhóm lao động này, đồng thời tiếp tục cải thiện các dịch vụ bảo hiểm dành cho họ trong 3 năm tới.

Chính sách này yêu cầu các siêu đô thị dỡ bỏ những hạn chế về hộ khẩu vốn có thể ngăn cản lao động từ nơi khác đến và lao động làm việc linh hoạt đăng ký tham gia tại địa phương, đồng thời cho phép áp dụng lịch trình đóng phí linh hoạt hoặc theo tháng, giúp họ dễ dàng duy trì việc tham gia bảo hiểm liên tục.

Các công ty hoạt động trên nền tảng số được khuyến khích áp dụng mô hình đóng phí kết hợp giữa phần đóng góp cá nhân và khoản hỗ trợ từ nền tảng dành cho lao động thời vụ độc lập có lượng đơn hàng ổn định.

Theo thông báo, chính quyền các địa phương cũng được khuyến khích thiết lập các điểm tư vấn dịch vụ bảo hiểm y tế và tích hợp các kênh đăng ký trực tuyến lẫn trực tiếp để tạo thuận lợi cho họ tham gia.

Theo nhandan.vn