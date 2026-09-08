Nepal tổ chức quốc tang tưởng niệm hơn 1.300 nạn nhân lũ quét

Quốc tang được Nepal tổ chức vào ngày thứ 13 kể từ khi thảm họa diễn ra. Cơ quan ứng phó thiên tai Nepal cho biết, trận lũ quét kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người và khiến khoảng 5.000 người vẫn mất tích.

Theo Reuters, Nepal hôm 7/9 đã tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ quét xảy ra hôm 26/8, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua tìm kiếm hàng nghìn người vẫn mất tích.

Quốc kỳ Nepal được treo rủ tại các cơ quan chính phủ trên toàn quốc và cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Tại Thủ đô Kathmandu cùng nhiều địa phương, người dân thắp nến, cầu nguyện và thực hiện các nghi lễ tưởng niệm những người thiệt mạng.

Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Nuwakot, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN

Quốc tang diễn ra đúng ngày thứ 13 kể từ khi thảm họa xảy ra. Theo truyền thống của người dân theo đạo Hindu, đây là ngày cuối cùng của thời gian để tang khi thân nhân tiến hành các nghi lễ cầu nguyện cho người đã khuất. Nhiều gia đình chưa tìm thấy thi thể người thân đã tổ chức tang lễ tượng trưng, với hy vọng người đã khuất được an nghỉ và những người ở lại phần nào nguôi ngoai.

Theo số liệu được Reuters công bố hôm 7/9, thảm họa đã khiến ít nhất 1.380 người thiệt mạng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, trong khi khoảng 5.000 người vẫn mất tích. Chính phủ Nepal không tổ chức các hoạt động tưởng niệm quy mô lớn do chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai tại những khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Truyền thông địa phương nêu rõ, lực lượng cứu hộ Nepal đang triển khai tìm kiếm trên mặt đất, trên không và trong các đường hầm, với sự hỗ trợ của chuyên gia và thiết bị từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và một số nước khác.

Chuyên gia cứu hộ đường hầm người Australia Arnold Dix, Chủ tịch Hiệp hội Đường hầm và Không gian ngầm quốc tế, đánh giá chiến dịch cứu hộ tại Nepal là thách thức chưa từng có.

Các đội cứu hộ phải tiến hành nhiều chiến dịch cùng lúc tại những địa điểm khác nhau, với điều kiện và nguy cơ riêng biệt. Ông Dix từng tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu 41 công nhân mắc kẹt trong đường hầm Silkyara ở Ấn Độ năm 2023.

Trước đó, hôm 6/9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah bày tỏ cảm ơn các lực lượng an ninh đang tham gia tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của quân đội, cảnh sát Nepal. Theo ông Shah, các lực lượng này đã phối hợp đưa hơn 13.000 người ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bằng đường bộ và đường không. Thủ tướng cũng cho biết, 82 nhân viên an ninh vẫn mất tích sau lũ.

Bộ Ngoại giao Nepal cho hay, chính phủ tiếp tục đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ thiết bị bay không người lái công suất lớn, radar xuyên đất, thiết bị định vị, máy bơm, thiết bị xét nghiệm ADN và các phương tiện chuyên dụng phục vụ cứu hộ đường hầm.

Cơ quan này cũng cho biết, 13 dự án thủy điện, một nhà máy điện mặt trời và hai đường dây truyền tải điện đã bị ảnh hưởng; công suất phát điện thủy điện bị tác động ước tính khoảng 783 MW.

https://cand.vn/nepal-to-chuc-quoc-tang-tuong-niem-hon-1300-nan-nhan-lu-quet-post821467.html

Theo Báo CAND