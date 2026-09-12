Arab Saudi đóng đường ống Đông - Tây vì UAV, giá dầu tăng mạnh

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Arab Saudi xác nhận tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này đã tạm dừng hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông gia tăng.
Reuters dẫn thông báo của Bộ Năng lượng Arab Saudi cho biết tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây tạm dừng hoạt động từ ngày 11/9, như một biện pháp phòng ngừa sau khi Riyadh ghi nhận một cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Arab Saudi chưa xác định bên đứng sau vụ tấn công.
Ảnh vệ tinh cho thấy khói đen bốc lên từ khu vực có đường ống dẫn dầu Đông - Tây. Ảnh: Reuters
Tuyến đường ống Đông-Tây ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư tới Biển Đỏ, qua đó giúp Arab Saudi giảm phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, vốn đang bị phong tỏa do xung đột Mỹ-Iran.
Bộ Ngoại giao Arab Saudi cho biết Riyadh sẽ chưa lập tức đáp trả vụ tấn công theo đề nghị của Chính phủ Iraq. Baghdad tuyên bố sẽ tiến hành xác minh và tìm ra nguồn gốc cuộc tấn công.
Thông tin trên lập tức tác động đến giá năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent có thời điểm tăng lên khoảng 110 USD/thùng trước khi giảm xuống khoảng 105 USD/thùng trong phiên giao dịch chiều 11/9. Giá dầu WTI của Mỹ cũng từng vượt 104 USD/thùng rồi hạ xuống khoảng 100 USD/thùng.
Trước đó, những lo ngại về nguồn cung năng lượng đã gia tăng sau các thông tin cho rằng lực lượng Houthi ở Yemen kiểm soát một đảo chiến lược và một thành phố cảng trên Biển Đỏ, động thái có thể giúp lực lượng này gia tăng khả năng gây sức ép đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.
Vị trí các tuyến vận tải quan trọng ở vùng Vịnh. Đồ họa: NYTimes
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 11/9 hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay, dự kiến giảm 2,5 triệu thùng/ngày. IEA nhận định việc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc khiến triển vọng khôi phục dòng chảy dầu bình thường bị trì hoãn sang năm tới.
Tại Mỹ, giá nhiên liệu thành phẩm đang tăng lạnh và làm gia tăng áp lực lạm phát. Giá diesel bình quân lên 6,06 USD/gallon, tăng 60% kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2. Giá xăng bình quân cũng lên 4,30 USD/gallon, tăng 44%.
Theo New York Times, giá năng lượng tăng đang gây sức ép đặc biệt lớn đối với các doanh nghiệp vận tải, nông dân và người tiêu dùng. Nhiên liệu có thể chiếm tới 30% chi phí thực phẩm tại Mỹ. Các nhà máy lọc dầu ở châu Phi, châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ đang tăng sản lượng diesel, xăng và các sản phẩm nhiên liệu khác để bù đắp phần nguồn cung sụt giảm từ Trung Đông và Nga.
https://cand.vn/arab-saudi-dong-duong-ong-dong-tay-vi-uav-gia-dau-tang-manh-post821857.html
Theo Báo CAND
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