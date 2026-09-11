Bầu cử Thụy Điển trước bước ngoặt chính trị

Cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Điển ngày 13-9 được dự báo sẽ diễn ra sít sao, đồng thời mở ra khả năng đảng Dân chủ Thụy Điển lần đầu tiên bước vào chính phủ.

Áp phích bầu cử tại trung tâm thành phố Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Các cuộc thăm dò dư luận trong những ngày cuối chiến dịch tranh cử cho thấy liên minh trung tả do đảng Dân chủ Xã hội của bà Magdalena Andersson dẫn đầu đang nhỉnh hơn khối trung hữu của Thủ tướng Ulf Kristersson.

Ba cuộc thăm dò được công bố trong tuần qua cho thấy bốn đảng thuộc phe trung tả nhận được khoảng 50% số phiếu, trong khi bốn đảng cánh hữu đạt khoảng 47%.

Tuy nhiên, khoảng cách này được đánh giá chưa đủ để bảo đảm một kết quả rõ ràng. Đảng Dân chủ Thụy Điển, lực lượng lớn thứ hai trong Quốc hội với khoảng 20% tỷ lệ ủng hộ, đã thu hẹp khoảng cách giữa hai khối trong những tuần cuối chiến dịch tranh cử.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh các vấn đề về y tế, phúc lợi xã hội và an ninh được cử tri đặc biệt quan tâm. Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh cam kết tiếp tục kiểm soát tội phạm có tổ chức và tăng cường quản lý nhập cư, sau nhiều năm xảy ra các vụ nổ súng và đánh bom liên quan các mạng lưới tội phạm.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Thụy Điển đang tìm cách chuyển vai trò từ một lực lượng hỗ trợ chính phủ trong Quốc hội sang một đối tác trực tiếp trong nội các. Đảng này đã ủng hộ chính phủ của ông Kristersson từ năm 2022, đổi lại có ảnh hưởng đáng kể tới một số chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực tội phạm và nhập cư.

Thủ tướng Kristersson cho biết nếu tiếp tục nắm quyền, ông sẵn sàng dành cho đảng Dân chủ Thụy Điển một số vị trí trong nội các, trong đó có lĩnh vực di trú. Lãnh đạo đảng Jimmie Akesson cũng cho rằng đảng của ông cần được trao các vị trí có vai trò quan trọng, dù hiện chưa đặt mục tiêu thay thế ông Kristersson ở vị trí Thủ tướng.

Về phía trung hữu, ông Kristersson đang hướng tới việc tiếp tục hợp tác với đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do, đồng thời đưa đảng Dân chủ Thụy Điển vào chính phủ nếu các lực lượng này giành đủ số ghế cần thiết.

Trong khi đó, phe trung tả do bà Magdalena Andersson dẫn đầu có mối liên kết lỏng lẻo hơn. Các đảng trong khối chưa đưa ra một phương án thống nhất về việc thành lập chính phủ, khiến kịch bản sau bầu cử có thể phụ thuộc nhiều vào các cuộc đàm phán giữa các đảng.

Nếu phe trung hữu giành được đa số, quá trình thành lập chính phủ được dự báo tương đối thuận lợi do các bên đã có kinh nghiệm hợp tác. Ngược lại, nếu phe trung tả giành chiến thắng, bà Andersson có thể phải lựa chọn giữa việc xây dựng một chính phủ đa số với nhiều đảng, thành lập chính phủ thiểu số hoặc tìm kiếm thỏa thuận với một số đối tác.

https://hanoimoi.vn/bau-cu-thuy-dien-truoc-buoc-ngoat-chinh-tri-1756048.html

Theo hanoimoi.vn