APEC đạt đồng thuận về hợp tác năng lượng

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Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phát biểu tại cuộc họp báo giới thiệu về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 năm 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, chiều 11/9, ông Vương Hồng Chí, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026, Cục trưởng Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc cho biết, hội nghị đã hình thành hệ thống thành quả theo mô hình “1+3+5”.
Với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng năng lượng hoặc đại diện từ các nền kinh tế APEC và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, hội nghị nhằm tăng cường hợp tác khu vực về bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 16 năm 2026 đã ra “Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC năm 2026”; thông qua 3 văn kiện đạt được sự đồng thuận trong các lĩnh vực chuyên môn, gồm “Tầm nhìn và Hành động của APEC về Năng lượng chất lượng cao và bao trùm”, “Khuyến nghị chính sách của APEC về Tăng cường sức mạnh cộng hưởng giữa AI và năng lượng (giai đoạn 2026-2030)”, và “Quy tắc không mang tính ràng buộc của APEC về Thúc đẩy sự cộng hưởng trong an ninh năng lượng”; đồng thời đưa ra 5 cam kết tự nguyện của nền kinh tế chủ nhà.
Theo ông Vương Hồng Chí, Tuyên bố chung thể hiện tinh thần chủ nghĩa đa phương đích thực và mang đến một cách tiếp cận mang đậm dấu ấn châu Á-Thái Bình Dương đối với cục diện năng lượng toàn cầu.
Theo nhandan.vn
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