Nga - Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hợp tác kinh tế

Ngày 12-9, Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ hiện chưa thiết lập cơ chế hợp tác thương mại, kinh tế nào, dù hai bên đều nhận thấy việc nối lại quan hệ trong lĩnh vực này có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là một trong những trở ngại lớn đối với việc bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa Mátxcơva và Washington. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cộng đồng doanh nghiệp đang dành sự quan tâm lớn cho khả năng khôi phục hợp tác kinh tế Nga - Mỹ. Tuy nhiên, sự quan tâm này chưa chuyển thành các dự án cụ thể.

“Ở cấp độ doanh nghiệp, ít nhất chúng tôi nhận thấy sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện tại chưa có cơ chế hợp tác nào được thiết lập, cũng như chưa có dự án chung nào được triển khai”, ông Peskov nói.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga và Mỹ đều cho rằng việc nối lại hợp tác thương mại, kinh tế có thể mang lại lợi ích cho cả hai nước. Dù vậy, triển vọng này vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine.

Ông Peskov cho biết hiện chưa thể xác định các dự án chung giữa hai nước có thể được triển khai trước khi vấn đề Ukraine được giải quyết hay không. Ông đồng thời đánh giá Washington đang có những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và bày tỏ hy vọng các nỗ lực này sẽ mang lại kết quả.

Quan hệ kinh tế Nga - Mỹ suy giảm mạnh kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát, trong bối cảnh Washington và các đồng minh áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Mátxcơva. Đây vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với khả năng khôi phục hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Cùng ngày, ông Peskov tái khẳng định Nga phản đối khả năng các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine. Theo ông, quan hệ giữa Nga và phương Tây hiện đã xuống mức rất thấp, làm gia tăng tình trạng đối đầu.

Điện Kremlin cũng cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc Tổng thống Vladimir Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay hay không.

https://hanoimoi.vn/nga-my-de-ngo-kha-nang-noi-lai-hop-tac-kinh-te-1756327.html

Theo hanoimoi.vn