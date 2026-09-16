Nga phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán mới về Ukraine

Ngày 15-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Mátxcơva sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán mới về Ukraine, song khẳng định sẽ không đình chỉ chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán.

Nga phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán nhưng khẳng định lập trường về Ukraine không thay đổi. Ảnh: Reuters

Phát biểu về triển vọng giải quyết cuộc xung đột, ông Lavrov nhấn mạnh Nga mong muốn chấm dứt chiến sự và chưa bao giờ từ chối đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán song phương hoặc ba bên nếu các bên liên quan thể hiện thiện chí và sẵn sàng đối thoại. Mátxcơva cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm những thỏa hiệp, nhưng đồng thời khẳng định lập trường về Ukraine và các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt không thay đổi.

Tín hiệu nối lại đàm phán từ Nga xuất hiện trong bối cảnh cả Mátxcơva và Kiev đều có những động thái hướng tới hạn chế các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-9 tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Washington coi đây là một bước đi có thể góp phần giảm căng thẳng và hạn chế những tác động của xung đột đối với thị trường năng lượng.

Ngày 15-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là các tuyên bố về thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng phải được chuyển thành hành động cụ thể trên thực địa.

Điện Kremlin cũng xác nhận Mátxcơva ủng hộ ý tưởng ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của Tổng thống Trump và đang duy trì liên lạc với Washington. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá đây là một sáng kiến “rất hay”, đồng thời cho biết Nga sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ.

Tuy nhiên, Mátxcơva cho rằng việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng chưa đủ để giải quyết những vấn đề rộng hơn liên quan tới thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo ông Peskov, Nga đang triển khai các biện pháp bảo vệ những nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng, trong khi vấn đề đối với thị trường quốc tế nằm ở khả năng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Ông cũng cho rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nguồn cung năng lượng của Nga sẽ giúp tăng nguồn cung trên thị trường thế giới và tạo sức ép giảm giá.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andrii Sybiha ngày 15-9 tuyên bố Kiev sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Nga. Theo ông, lập trường này đã được Ukraine thông báo tới các đối tác quốc tế, trong đó một số quốc gia đã đưa ra các đề xuất liên quan và sẵn sàng phối hợp thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến thảo luận vấn đề này với Tổng thống Trump tại New York, Mỹ, trong thời gian từ ngày 21 đến 23-9.

Tuy nhiên, những tín hiệu ngoại giao nói trên vẫn chưa tạo ra thay đổi rõ rệt trên chiến trường. Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng khoảng 200 máy bay không người lái nhằm vào Kiev và một số khu vực khác của Ukraine rạng sáng 15-9, khiến hai người thiệt mạng. Các mục tiêu bị tấn công gồm trạm xăng, cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển.

Trong khi đó, Ukraine tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Syzran, vùng Samara của Nga, cùng một số cơ sở được cho là liên quan đến hoạt động sản xuất máy bay không người lái tại các vùng Taganrog và Oryol. Giới chức Nga xác nhận một cơ sở công nghiệp tại vùng Samara bị ảnh hưởng nhưng không nêu cụ thể tên cơ sở.

https://hanoimoi.vn/nga-phat-tin-hieu-san-sang-dam-phan-moi-ve-ukraine-1756686.html

Theo hanoimoi.vn