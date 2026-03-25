VĐV Mỹ 17 tuổi gây chấn động ở giải điền kinh thế giới

Cooper Lutkenhaus gây chấn động làng điền kinh khi giành HC vàng 800m tại giải vô địch thế giới trong nhà, trở thành nhà vô địch cá nhân trẻ nhất lịch sử.

Tại giải đấu được tổ chức ở Torun, Lutkenhaus chạy bán kết với thành tích 1 phút 44 giây 29 - nhanh nhất lịch sử các vòng bán kết giải vô địch thế giới trong nhà.

Cooper Lutkenhaus về nhất chung kết 800m Tại Giải vô địch điền kinh thế giới trong nhà tổ chức ở Torun, Ba Lan ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

VĐV Mỹ còn đạt thành tích tốt ở chung kết để thiết lập hàng loạt cột mốc chưa từng có về độ tuổi. Ở chung kết, Lutkenhaus bám sát nhóm dẫn đầu trước khi tăng tốc ở khoảng 300 m cuối, vươn lên dẫn đầu rồi về đích đầu tiên ở 1 phút 44 giây 24. Hai VĐV xếp sau là Eliott Crestan (Bỉ, 1 phút 44 giây 38) và Mohamed Attaoui (Tây Ban Nha, 1 phút 44 giây 66).

Ở 17 tuổi 93 ngày, Lutkenhaus trở thành nhà vô địch cá nhân trẻ nhất lịch sử các kỳ giải vô địch điền kinh thế giới (cả trong nhà và ngoài trời). Kỷ lục trước đó của VĐV Ethiopia Mohammed Aman - người giành HC vàng 800m thế giới trong nhà năm 2012 khi 18 tuổi 61 ngày.

Lutkenhaus đồng thời là VĐV trẻ nhất từng giành huy chương cá nhân, vượt qua kỷ lục của huyền thoại nhảy cao Cuba Javier Sotomayor, người đoạt HC bạc năm 1985 khi 17 tuổi 97 ngày.

Lutkenhaus, học sinh trung học tại bang Texas, sớm nổi lên thành VĐV điền kinh hàng đầu thế giới. Năm 2025, khi mới 16 tuổi, Lutkenhaus vượt qua nhiều đàn anh từng thi đấu Olympic để về nhì chung kết 800m nam tại giải vô địch điền kinh ngoài trời Mỹ và đoạt vé dự giải thế giới. Nhờ đó, anh trở thành VĐV Mỹ trẻ nhất từng tham dự giải vô địch thế giới ngoài trời.

Tài năng trẻ này đang nắm giữ kỷ lục thế giới lứa U18 ngoài trời ở cự ly 800 m (1 phút 42 giây 27) và kỷ lục U20 trong nhà (1 phút 44 giây 03), những thông số tiệm cận nhóm VĐV đỉnh cao.

Năm ngoái, Lutkenhaus chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp, ký hợp đồng với Nike và từ bỏ phần còn lại của sự nghiệp thể thao học đường, đồng thời tiếp tục việc học tại Texas. Anh sớm trở thành biểu tượng mới cho tương lai điền kinh Mỹ.

Theo vnexpress.net