Vì sao iPhone Duo có giá gần 65 triệu đồng mà vẫn có người sẵn sàng chi?

iPhone Duo có giá gần 65 triệu đồng cho bản khởi điểm. Phần lớn số tiền ấy nằm ở hai màn hình, bản lề và những cách dùng chỉ máy gập mới có.

Nhìn thấy con số gần 65 triệu đồng cho bản khởi điểm của iPhone Duo, không ít người khựng lại. Câu hỏi tự nhiên bật ra là số tiền ấy rốt cuộc trả cho điều gì và muốn trả lời, cần bắt đầu từ việc chiếc máy này khác mọi chiếc iPhone trước đó ở chỗ nào.

iPhone Duo là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, gập lại là một chiếc điện thoại với màn hình ngoài 5,4 inch, mở ra thành màn hình trong 7,6 inch. Hai màn hình có cùng tỷ lệ khung hình, nên nội dung đang xem tự co giãn liền mạch mỗi khi gập hay mở máy. Nói cách khác, người mua đang trả tiền cho hai màn hình nằm trong một thân máy.

iPhone Duo gập lại dùng màn hình 5,4 inch, mở ra thành 7,6 inch. Ảnh: Apple

Phần lớn số tiền nằm ở hai màn hình, bản lề và khung titan

Tại thời điểm viết bài, bản khởi điểm iPhone Duo 256GB có giá niêm yết 64.990.000 đồng, còn bản cao nhất 2TB lên tới 103.990.000 đồng. Hai màu Trắng Ánh Sao (Star White) và Trời Đêm (Night Sky) có cùng mức giá, nên số tiền chỉ thay đổi theo dung lượng và khoảng cách hiện rõ khi đặt máy cạnh mẫu dáng thẳng đắt nhất.

So với giá iPhone 18 Pro Max ở cùng dung lượng 256GB, hiện là 41.990.000 đồng, chiếc máy gập đắt gấp khoảng 1,5 lần. Phần chênh ấy không nằm ở sức mạnh xử lý, bởi Duo dùng chung chip A20 Pro với dòng Pro cùng đợt. Khoản tiền trả thêm vì thế chủ yếu dành cho những bộ phận mà một chiếc máy dáng thẳng không cần đến.

Bộ phận đầu tiên phải kể tới là màn hình trong, vốn phải gập mở hằng ngày mà vẫn bền. Màn hình này có lớp nano-texture, tức bề mặt nhám siêu mịn giúp giảm chói và giảm thiểu nếp gấp, cùng lớp kính cường lực ở hai phía tấm nền và một tấm titan gia cố bên dưới. Để hai màn hình chuyển qua lại mượt mà, Apple bổ sung một bộ xử lý hiển thị mới điều khiển đồng thời cả hai. Bao quanh là khung titan cấp 5 và ốp bản lề titan in 3D, còn thân máy chia làm hai nửa nên mỗi bên đặt một viên pin, hai viên hoạt động liền mạch như một.

Khung titan và ốp bản lề titan của iPhone Duo. Ảnh: Apple

Màn hình ngoài và iOS 27 mở ra cách dùng máy dáng thẳng không có

Phần cứng giải thích vì sao máy đắt, còn lý do khiến nhiều người thấy đáng tiền lại nằm ở cách dùng, rõ nhất là lúc chụp ảnh cho người khác. Với máy dáng thẳng, người đứng trước camera sau không nhìn thấy mình, nên chỉ biết tạo dáng theo lời người cầm máy rồi chạy lại hỏi “đẹp chưa”. Trên Duo, tính năng Duo Preview hiện ảnh xem trước ngay trên màn hình ngoài để người được chụp tự chỉnh dáng, căn khung. Cũng nhờ màn hình ấy, người dùng có thể chụp selfie bằng camera sau, vốn có độ phân giải cao hơn camera trước 12MP.

Người được chụp xem trước khung hình trên màn hình ngoài. Ảnh: Apple

Màn hình ngoài còn gỡ được hai cảnh chụp khó hơn. Trong ảnh nhóm, người cầm máy thường vắng mặt hoặc phải chạy đua với bộ hẹn giờ, còn Chụp Thông Minh tự bấm máy khi mọi người đã tạo dáng xong. Với trẻ nhỏ hiếm khi chịu nhìn vào ống kính, Thu Hút Trẻ phát hoạt hình Peanuts trên màn hình ngoài để bé tự hướng mắt về phía camera. Ngoài chụp ảnh, Duo FaceTime còn cho người ngồi bên cạnh tham gia cuộc gọi video qua màn hình ngoài, thay vì phải chen nhau nhìn vào một màn hình.

Thu Hút Trẻ phát hoạt hình trên màn hình ngoài để bé nhìn vào camera. Ảnh: Apple

Khi mở máy ra, phần mềm cũng được làm lại cho màn hình lớn. iOS 27 trên Duo đưa Dock, công cụ điều hướng và Dynamic Island, vùng hiển thị thông báo dạng viên thuốc, sang cạnh bên để dành trọn chiều dọc cho nội dung. Lần đầu tiên trên iPhone, Split View cho phép mở hai ứng dụng song song, hoặc hai cửa sổ Safari cạnh nhau để so sánh món hàng định mua. Màn hình 7,6 inch vì thế giúp làm nhiều việc cùng lúc thay vì chỉ để xem nội dung to hơn.

iPhone Duo đáng chi với người dùng hết cả hai màn hình mỗi ngày

Chính vì giá trị nằm ở cách dùng, câu hỏi đáng chi hay không phụ thuộc vào người cầm máy. Mức giá gần 65 triệu đồng hợp lý hơn với người hay đọc tài liệu, họp video, xem phim trên điện thoại mà vẫn muốn gập lại bỏ túi, hoặc người thường chụp ảnh gia đình, nhóm bạn, con nhỏ. Với họ, phần chênh giá được đổi thành những tiện ích dùng tới mỗi ngày.

Mở hai ứng dụng song song trên màn hình trong 7,6 inch. Ảnh: Apple

Ngược lại, nếu điện thoại chủ yếu để nhắn tin, gọi điện và lướt mạng xã hội, phần lớn thời gian máy thường chỉ dùng màn hình ngoài, khiến khoản chênh khó phát huy hết. Người hay chụp chủ thể ở xa cũng nên biết Duo không có camera tele riêng, trong khi dòng Pro có camera tele cho mức zoom chất lượng quang học đến 8x. Trước khi chi, câu hỏi đáng đặt ra nhất là mình có thật sự mở máy ra mỗi ngày hay không.

Với người thấy mình hợp với chiếc máy gập này, theo dõi thông tin iPhone Duo tại TopZone sẽ giúp chủ động hơn.

Giai đoạn đặt trước iPhone Duo tại TopZone đã hết suất đặt cọc ở tất cả phiên bản, thông tin mới nhất sẽ sớm được cập nhật trên website chính thức trước ngày mở bán 23/10. Người mua quan tâm vẫn có thể theo dõi các chương trình hỗ trợ đi kèm, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng, cùng ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên topzone.vn hoặc gọi hotline 1900 9696 42 để cập nhật tình trạng nhận đơn mới nhất.

Nguồn: TopZone