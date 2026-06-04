Đảm bảo tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố

04/06/2026 19:53 GMT+7

baophutho.vn Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai các bước theo đúng lộ trình. Với cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các phương án sắp xếp không chỉ bảo đảm phù hợp với thực tiễn, mà còn tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư.