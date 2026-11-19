19/11/2026 15:29 GMT+7

baophutho.vn Một mái ấm vừa túi tiền, ngay trung tâm hành chính của tỉnh - với nhiều người thu nhập thấp, đó từng là điều khó với tới. Tại dự án nhà ở xã hội Famia Việt Trì, phường Thanh Miếu, cơ hội ấy đang mở ra lần thứ hai: 328 căn hộ được tiếp nhận hồ sơ, thông tin công khai, xét duyệt có cơ quan quản lý giám sát, công trình được kiểm soát chất lượng từng lô vật liệu và nguồn vốn vay ưu đãi sẵn sàng đồng hành. Minh bạch từ khâu đăng ký đến quá trình xây dựng - đó là cách Famia Việt Trì vun đắp niềm tin an cư.