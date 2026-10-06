Múa Chuông, múa Rùa của người Dao

06/10/2026 10:25 GMT+7

baophutho.vn Phú Thọ - vùng đất cội nguồn ngàn năm lịch sử là nơi hội tụ văn hóa đa sắc màu của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống. Trong bức tranh văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc ấy, đồng bào dân tộc Dao luôn giữ cho mình một kho tàng di sản độc đáo từ nếp ăn, nếp ở, trang phục truyền thống cho đến các nghi lễ dân gian linh thiêng. Nổi bật giữa kho tàng diễn xướng tâm linh ấy chính là Tết Nhảy với điệu múa Chuông, múa Rùa, gửi gắm ước nguyện về một cuộc sống bình an, mạnh khỏe và gắn kết cộng đồng.