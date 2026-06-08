Vẻ đẹp đình Hùng Lô

08/06/2026 07:52 GMT+7

baophutho.vn Giữa vùng đất cội nguồn linh thiêng của dân tộc, có một ngôi đình cổ đã lặng lẽ hiện diện suốt gần bốn thế kỷ, lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa quý giá của cha ông. Đó là đình cổ Hùng Lô – một công trình kiến trúc tiêu biểu thời Hậu Lê, nơi hội tụ tinh hoa nghệ thuật chạm khắc dân gian, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng Đất Tổ. Đình Hùng Lô không chỉ kể câu chuyện về tài hoa của người xưa mà còn nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc được gìn giữ qua bao thế hệ.