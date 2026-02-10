Website cho phép AI “thuê” con người

RentAHuman thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người khi được lập ra để “thuê” con người hoàn thành công việc do tác nhân AI đưa ra.

Tự mô tả là “bước kết nối thực tế cho AI”, RentAHuman có hơn 300.000 người đăng ký tính đến sáng 9/2. "Trí tuệ nhân tạo không thể chạm vào cỏ, nhưng bạn có thể. Hãy nhận tiền khi các tác nhân cần con người trong thế giới thực", theo đoạn giới thiệu trên website.

Giao diện website RentAHuman hiển thị trên một chiếc smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Có bốn bước để tham gia “mạng lưới” của AI. Đầu tiên, người dùng cần tạo hồ sơ, gồm mô tả kỹ năng, nơi sống, giá trị bản thân và nhấn nút đăng ký. Bước tiếp theo, AI tự động ghi nhận và “đặt lịch hẹn” cho người thật nếu chấp nhận.

Ở bước thứ ba, sau khi chấp nhận, AI bắt đầu giao công việc cho con người, gồm các bước Hướng dẫn > Thực hiện nhiệm vụ > Hoàn thành. Con người sẽ nhận tiền công từ AI, có thể bằng tiền số. Ở bước này, người dùng cần phải liên kết ví tiền số với tài khoản của mình để nhận thanh toán.

Website hiện hiển thị công việc với mức thù lao từ 5 đến 500 USD mỗi giờ theo từng nhiệm vụ, như tham gia một cuộc trò chuyện, chuyển đồ... Tuy nhiên, hầu hết được đánh giá không dễ làm, nhất là với công việc đòi hỏi tính kỹ thuật cao. Ở mỗi bài đăng sẽ có phần bình luận để mọi người thảo luận về công việc. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết nhận được một số khoản thù lao đầu tiên, nhưng đa phần ở mức 5-10 USD bằng tiền số, chỉ một số trường hợp trên 50 USD.

RentAHuman là sản phẩm của kỹ sư phần mềm Alexander Liteplo, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính năm 2024 tại Đại học British Columbia, và người đồng sáng lập Patricia Tani, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Emily Carr. Liteplo cho biết anh tạo website bằng phương pháp Vibe Coding trong một ngày rưỡi trước khi ra mắt tuần trước.

RentAHuman ra mắt cùng tuần với Moltbook, mạng xã hội kiểu Reddit dành cho các tác nhân AI (AI Agent). Cả hai đều phục vụ cùng một mục đích: giúp AI có được những khả năng giống con người hơn.

Trên nền tảng, mỗi nhiệm vụ giải quyết một nhu cầu cụ thể. Hệ thống biết điều gì cần xảy ra trong bối cảnh của một quy trình hoặc ứng dụng tổng thể, chỉ thiếu khả năng vật lý để hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. “Theo nhiều cách, đây là sự kết hợp giữa nền kinh tế việc làm tự do (gig economy) truyền thống và thế giới trí tuệ nhân tạo”, Forbes đánh giá.

Liteplo cho biết anh nảy ra ý tưởng về RentAHuman sau chuyến du lịch Nhật Bản, khi thấy nhiều dịch vụ ở quốc gia này cho phép một người thuê người khác hoàn thành công việc hoặc chỉ đơn giản là đi chơi cùng. Ban đầu, anh đánh giá việc này kỳ cục, nhưng sau đó nhận ra có thể tận dụng AI để tạo việc làm cho mọi người trong bối cảnh có nguy cơ mất việc do AI gây ra.

“Bản thân tôi cũng cảm thấy công việc cho người vừa ra trường rất bấp bênh, khi số lượng việc thấp, nhiều công ty giảm tốc độ tuyển dụng, sa thải hàng nghìn người”, Liteplo nói với Business Insider. “Tôi thực sự lo cho bản thân, bạn bè và việc mọi người không có việc làm”.

Liteplo cho biết dù hầu hết nội dung trên RentAHuman được vận hành tự động, anh và Tani “làm rất nhiều công việc thủ công” như tự xóa tác vụ hoặc nội dung vi phạm nội quy. Cả hai thừa nhận “không ngờ trang web lại phát triển nhanh đến vậy”.

RentAHuman sử dụng MCP - giao thức do Anthropic thiết kế, cho phép các tác nhân AI truy cập máy chủ và đưa ra quyết định tự động, điều Liteplo cho rằng sẽ giúp các tác nhân dễ sử dụng hơn. “Tôi nghĩ đó thực sự là lợi thế của AI so với những website việc làm tự do lâu đời như Fiverr và Taskrabbit”, anh nói.

Liteplo ước tính đã có 1.000 nhiệm vụ được hoàn thành trên RentAHuman, dù chưa có công cụ thống kê số lượng. Anh thừa nhận ban đầu đã đặt tên website với mục đích “tạo yếu tố gây sốc” để nổi bật.

