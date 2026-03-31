Xã Vĩnh Phú công bố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã

Ngày 31/3, UBND xã Vĩnh Phú phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vĩnh Tường tổ chức hội nghị công bố Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã.
Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.
Trong thời gian qua, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo lãnh đạo địa phương, việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp xã có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội trong quản lý, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng.
Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Vĩnh Phú.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Vĩnh Phú sau khi được thành lập cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc bình xét, quản lý đối tượng vay vốn, đảm bảo công khai, minh bạch.
Thu Thủy
