Xe ô tô khách mất phanh, lao xuống vực ở xã Tam Đảo

Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 29/3/2026, tại Km20, quốc lộ 2B, thuộc thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Theo đó, xe ô tô khách 29 chỗ, lưu thông theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi thì bị mất phanh, lao xuống vực. Thông tin ban đầu xác định có nhiều người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Vị trí xe ô tô gặp nạn.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu người bị nạn.

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận có người tử vong. Lực lượng Công an tỉnh đang tiếp tục xác định số nạn nhân cụ thể và điều tra theo quy định.

