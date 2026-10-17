Yên Thủy lấy thi đua yêu nước làm động lực phát triển

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần thi đua yêu nước của Nhân dân, xã Yên Thủy đã gặt hái nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội cả năm.

Cán bộ xã Yên Thủy thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất tại địa phương.

Hiệu quả từ phong trào thi đua

Từ đầu năm đến nay, xã Yên Thủy đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Với các phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2024-2030”; phong trào “Bình dân học vụ số”... được triển khai, tinh thần thi đua yêu nước không chỉ là khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, con số tăng trưởng trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội.

Tính đến hết quý III/2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 76 tỷ đồng, bằng 108,7% kế hoạch HĐND xã giao và đạt 190,8% dự toán UBND tỉnh giao. Thu ngân sách địa phương gần 363 tỷ đồng, đạt 141,3% chỉ tiêu HĐND xã. Bên cạnh đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 280 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch cả năm. Lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công cũng ghi nhận dấu ấn khi đạt gần 84,7 tỷ đồng, đạt 80,12% tổng kế hoạch vốn và bằng 216% số vốn UBND tỉnh giao.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng hơn 2.600ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 56,75 tạ/ha; đàn gia súc, gia cầm phát triển hơn 205.700 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản được duy trì hiệu quả trên 139ha mặt nước. Tỷ lệ che phủ rừng được giữ vững gần 51%. Trên con đường xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Yên Thủy đã hoàn thành 5/10 tiêu chí. Hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kịp thời, đúng quy định.

Song hành với phát triển kinh tế, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và cải cách hành chính cũng lan tỏa sâu rộng, mang lại những chuyển biến rõ nét. Ở lĩnh vực giáo dục, quy mô trường lớp tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, chất lượng dạy và học được nâng cao. Toàn xã hiện có 168 lớp với 4.968 học sinh; tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường đạt 81,41%, riêng trẻ mẫu giáo đạt 100%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,45%. Chuyển đổi số và cải cách hành chính trở thành điểm sáng nổi bật. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết dưới dạng toàn trình đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và số hóa kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền đạt 97,37%.

Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã khẳng định: Phong trào thi đua yêu nước không chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền hay sự kiện bề nổi, mà đã đi sâu vào đời sống từng khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp. Xã tập trung khơi dậy tinh thần đoàn kết, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, gắn liền với việc xây dựng nếp sống văn minh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Quyết tâm bứt phá

Cũng theo đồng chí Bùi Văn Tuấn, song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng là động lực quan trọng góp phần động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong xã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Yên Thủy đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung khai thác tối đa nguồn thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh..., phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 11%, thu nhập bình quân đạt 67 triệu đồng/người/năm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện hiệu quả đánh giá công chức theo KPI.

Những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần thi đua yêu nước. Bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Thủy đã và đang tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo đà bứt phá cho những năm tiếp theo.

Hồng Trung