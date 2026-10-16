Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026)

Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” giữ gìn kỷ cương của Đảng

Ngành Kiểm tra Đảng luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nối tiếp truyền thống, các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh qua các thời kỳ luôn giữ vững bản lĩnh “Tuyệt đối trung thành, công minh, khách quan, tận tụy, trung thực, kỷ cương, khiêm tốn”, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ động, đi trước, mở đường

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh chiến đấu của Đảng. Đồng hành cùng những chặng đường phát triển của tỉnh, lực lượng kiểm tra Đảng các cấp trong tỉnh được củng cố, kiện toàn cả về tổ chức và lực lượng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Công tác KTGS được triển khai toàn diện, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, đầu tư công, công tác cán bộ... Với phương châm “chủ động, đi trước, mở đường”, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ đã kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra và giám sát, coi trọng việc phòng ngừa, cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Qua KTGS, nhiều vi phạm, khuyết điểm được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh; đồng thời làm rõ những vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, trong xử lý kỷ luật Đảng, ngành Kiểm tra Phú Thọ luôn giữ vững tinh thần công minh, khách quan, “rõ đến đâu kết luận và xử lý đến đó”, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Điều này không chỉ giữ nghiêm kỷ luật của Đảng mà còn có tác dụng giáo dục, răn đe, nhân văn, giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, vươn lên.

Thực hiện quy chế làm việc, cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực đối với các tổ chức đảng (TCĐ), đơn vị trực thuộc, các đồng chí cấp ủy viên thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên, bám sát địa bàn được phân công phụ trách, tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình hoạt động của TCĐ và đảng viên. Định kỳ, các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, TCĐ cấp dưới báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với cấp ủy. Qua giám sát đã lãnh đạo, chỉ đạo các TCĐ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của cấp trên; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng năm 2026, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát đối với 645 TCĐ và 1.302 đảng viên (trong đó có 501 cấp ủy viên các cấp). Qua giám sát, kết luận 573 TCĐ và 1.251 đảng viên thực hiện tốt nội dung giám sát; 72 TCĐ và 51 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. UBKT các cấp giám sát đối với 401 TCĐ và 331 đảng viên (trong đó có 242 cấp ủy viên các cấp). Qua giám sát, kết luận 362 TCĐ và 298 đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát, 39 TCĐ và 33 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, tuy nhiên chưa có trường hợp nào chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Cũng trong 9 tháng qua, UBKT các cấp đã tiếp nhận, xử lý 523 đơn, trong đó UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý 258 đơn, UBKT Đảng ủy cơ sở và tương đương tiếp nhận, xử lý 253 đơn, UBKT Đảng ủy trực thuộc cơ sở tiếp nhận, xử lý 12 đơn. Tổng số lượt tiếp đảng viên và công dân là 27 lượt.

Xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên”

Yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác KTGS là đội ngũ cán bộ. Nhận thức rõ điều đó, UBKT Tỉnh ủy chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ kiểm tra các cấp. Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra không chỉ trang bị sâu về nghiệp vụ, nắm chắc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn rèn luyện tâm huyết, bản lĩnh, sự tinh tế, ứng xử chuẩn mực.

Tinh thần “khiêm tốn, tận tụy, công tâm” đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của từng cán bộ, xứng đáng là lực lượng tin cậy của cấp ủy và Nhân dân. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, kết hợp giữa hội nghị trực tiếp, trực tuyến, trao đổi chuyên đề và hướng dẫn qua hệ thống quản lý văn bản điện tử. Nội dung tập trung vào các quy định mới về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; kỹ năng nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, thẩm tra, xác minh, lập hồ sơ KTGS; phương pháp tổng hợp, thống kê, báo cáo theo mẫu mới của UBKT Trung ương; đồng thời tăng cường hướng dẫn cán bộ kiểm tra ở cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua các thời kỳ, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Phú Thọ tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và thực thi nhiệm vụ. Tăng cường giám sát mở rộng, giám sát chuyên đề đối với TCĐ và đảng viên, tập trung vào người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Thắt chặt mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, tích cực giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh từ quần chúng Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trải qua chặng đường dài xây dựng và phát triển, những thành tựu của ngành Kiểm tra Đảng đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường lành mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh và bền vững. Kế thừa ngọn lửa truyền thống vẻ vang, đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng tỉnh quyết tâm phấn đấu, không ngừng rèn luyện, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén giữ gìn kỷ cương, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển phồn vinh.

Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy