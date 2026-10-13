Nắm dân từ sinh hoạt chi bộ

Chi bộ là hạt nhân chính trị, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân. Việc cán bộ lãnh đạo cấp ủy xã, phường trực tiếp xuống địa bàn, dự sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ thôn, tổ dân phố không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng mà còn là kênh thông tin quan trọng để “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Giải quyết vấn đề từ cơ sở

Một trong những điểm đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy các địa phương hiện nay là gắn sinh hoạt chi bộ với thực tiễn đời sống xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc ngồi trong hội trường nghe báo cáo, lãnh đạo cấp ủy đã chủ động “đi tận nơi, xem tận mắt” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Vừa qua, Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Tường tổ chức buổi làm việc với Chi bộ các thôn Xuân Húc, Đông Đình và Vân Xuân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026.

Đáng chú ý, trước khi hội nghị diễn ra, đoàn công tác do các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Quyết và Nguyễn Đình Bảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chủ trì đã đi kiểm tra thực tế trên địa bàn. Chính việc sâu sát cơ sở, Thường trực Đảng ủy xã đã ghi nhận hàng loạt vấn đề “nóng” liên quan sát sườn đến đời sống của người dân.

Thường trực Đảng ủy xã cùng lãnh đạo các chi bộ trực tiếp kiểm tra, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại thôn.

Tại các điểm kiểm tra, Thường trực Đảng ủy xã đã lắng nghe và cho ý kiến trực tiếp với các kiến nghị về nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, đường giao thông, hệ thống thoát nước và đường vào nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Húc; nghiên cứu bố trí bãi đỗ xe tập trung; cho ý kiến về giải pháp giảm ùn tắc tại khu vực chợ Vân Xuân; bảo đảm an toàn giao thông trước cổng Trường Mầm non Vân Xuân, đề nghị xử lý các vi phạm về đất đai và tình trạng lấn chiếm kênh 10A. Thực tiễn tại xã Vĩnh Tường cho thấy, khi cấp ủy nắm chắc tình hình cơ sở và đối thoại thẳng thắn, những vướng mắc phức tạp nhất cũng tìm được lời giải phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Đình Bảng nhấn mạnh: Thông qua các buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy xã sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và hệ thống chính trị trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Việc dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở còn góp phần củng cố tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng Đảng bộ, chính quyền xã ngày càng vững mạnh, phát triển.

Tập trung các nhiệm vụ trọng yếu

Để sinh hoạt chi bộ không rơi vào hình thức hay khô cứng, cán bộ lãnh đạo cấp ủy khi về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố đã định hướng các nội dung thảo luận sát thực tế, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương. Tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 10/2026 của Chi bộ thôn Kim Lương, xã Võ Miếu, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã cùng 18 đảng viên trong chi bộ thảo luận sôi nổi về các giải pháp phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn. Bên cạnh việc đánh giá kết quả thu hoạch lúa mùa và chuẩn bị sản xuất vụ Đông, chi bộ đã thẳng thắn kiến nghị chính quyền quan tâm sửa chữa các đoạn kênh mương bị sạt lở để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu. Lắng nghe ý kiến của các đảng viên, lãnh đạo UBND xã Võ Miếu đã cụ thể hóa các chỉ đạo gắn liền với mốc công tác quan trọng.

Đồng chí Lỗ Thị Quỳnh Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Võ Miếu trực tiếp dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ thôn 10 để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo công tác Đảng của chi bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Minh Dũng nhấn mạnh: Chi bộ cần tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa thôn. Bên cạnh đó, phối phợp với Mặt trận Tổ quốc làm tốt công tác hiệp thương chuẩn bị cho bầu cử trưởng thôn sau sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyển quân, phát triển đảng viên, tích cực chuyển đổi số và chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Tương tự, tại Chi bộ thôn Thanh Hà, xã Võ Miếu hay Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Tân Hòa... sự tham dự của các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã, phường đã mang lại một luồng sinh khí mới thể hiện tinh thần lắng nghe, đồng hành giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Từ các buổi tham dự sinh hoạt của cấp ủy với chi bộ, các nội dung từ giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại nguồn cho đến công tác quản lý đảng viên đều được đưa ra phân tích, phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng cán bộ, đảng viên. Sự đồng hành của cấp ủy cấp trên đã giúp các chi bộ sau khi sáp nhập, hợp nhất nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Cán bộ, đảng viên tổ dân phố số 10 phường Tân Hòa phát biểu, nêu lên những thuận lợi, khó khăn từ thực tiễn nắm bắt tình hình quần chúng Nhân dân tại cơ sở với lãnh đạo Đảng ủy phường.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay còn gắn liền với yêu cầu đổi mới công nghệ và phát huy tính tiên phong, gương mẫu. Từ đó, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử trong các buổi sinh hoạt, giúp thông tin chỉ đạo của Đảng cấp trên đến với đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác và đồng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương, chính sách để Nhân dân noi theo; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới tại cơ sở. Duy trì cơ chế tiếp thu, phản ánh và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ khi mới manh nha tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”.

Hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp ủy xã, phường hiện diện thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, lắng nghe, giải quyết kịp thời, thấu đáo từng ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã trở thành nét đẹp trong công tác xây dựng Đảng ở nhiều địa phương. Tinh thần nắm chắc tình hình từ cơ sở, lắng nghe hơi thở của cuộc sống và hành động vì lợi ích chính đáng của Nhân dân chính là chìa khóa vàng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để các địa phương xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tự