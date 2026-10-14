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Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 14/10, tại xã Bình Xuyên, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Tuấn Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Vương Kim Ánh - Phó Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tiếp xúc cử tri 4 xã (Bình Xuyên, Xuân Lãng, Bình Nguyên, Bình Tuyền) trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVICác đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã: Bình Xuyên, Xuân Lãng, Bình Nguyên, Bình Tuyền.

Tại hội nghị, cử tri 4 xã nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin khái quát về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Phú Thọ. Một số cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và tỉnh tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai năm 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng.

Ý kiến của cử tri tập trung vào các nội dung: Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất giao trái thẩm quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai; có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các công trình, dự án cấp nước sạch, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn; có chế tài xử phạt nghiêm đối với các cơ sở xả thải gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVICác cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, y tế và sản xuất nông nghiệp, các cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế được chi trả, đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh; điều chỉnh mức trợ cấp xã hội, nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bình ổn giá vật tư nông nghiệp và hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho các địa phương trong triển khai dự án phát triển kinh tế, đô thị, tái định cư; quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông và đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao; có chính sách hỗ trợ hoạt động của nhà văn hóa thôn...

Đề cập đến hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng của đình làng Bảo Đức - di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia thuộc địa bàn xã Xuân Lãng, cử tri kiến nghị cần khẩn trương tu bổ để bảo vệ di tích.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 4 xã trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVIPhó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Thúy Hường


Thúy Hường

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