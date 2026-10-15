Nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo”

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, các mô hình “Dân vận khéo” không chỉ đổi mới phương thức dân vận mà còn khơi dậy tinh thần chủ động, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mô hình “Dân vận số”, “Góc công dân số” được triển khai giúp người dân tổ dân phố số 9 phường Hòa Bình dễ dàng tiếp cận thông tin và đóng góp ý kiến theo hướng linh hoạt, nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Chú trọng tạo đồng thuận từ cơ sở

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đã xây dựng được 14.290 mô hình “Dân vận khéo” (trước khi hợp nhất), trong đó, khu vực Phú Thọ có 8.667 mô hình, Vĩnh Phúc có 2.323 mô hình, Hòa Bình có 3.300 mô hình. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục kế thừa kinh nghiệm, phát huy những cách làm hiệu quả của công tác dân vận và xây dựng các mô hình phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới.

Trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mô hình “Lắng nghe dân nói” của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tạo không gian đối thoại mở, bình đẳng giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Nhân dân được bày tỏ nguyện vọng chính đáng để cấp ủy, chính quyền xem xét, tháo gỡ. Cùng với đó, tỉnh triển khai các mô hình “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 50%”, tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới và thí điểm Chatbot AI, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại xã Mai Châu, mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân” giúp cán bộ, đảng viên trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Là địa phương triển khai sớm, có hiệu quả mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình Đinh Thị Thu Hiền chia sẻ: “Mô hình hòm thư số giúp chúng tôi nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Thông qua mã QR và nền tảng số, các ý kiến được tiếp nhận, tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi quá trình giải quyết, góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. “Hòm thư số” đã trở thành kênh dân chủ hiện đại, công khai, minh bạch, giúp mặt trận gần dân hơn, nghe dân dễ hơn, truyền đạt với chính quyền nhanh hơn.

Tại xã Bình Tuyền, công tác dân vận góp phần tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng 3 dự án điện trọng điểm quốc gia, trong đó có đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do các dự án thực hiện đồng thời, thời gian gấp, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng; phần lớn diện tích thu hồi là rừng sản xuất, đất canh tác lâu năm chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã tổ chức đối thoại, công khai phương án bồi thường, xác minh nguồn gốc đất và giải đáp từng kiến nghị. Cán bộ xã, thôn kiên trì đến từng hộ, lắng nghe tâm tư, giải thích chính sách, pháp luật và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Với phương châm gần dân, sát dân, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm trọng tâm, Bình Tuyền đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 7/7 vị trí móng cột đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, bàn giao 7,4ha hành lang tuyến đúng thời hạn. 2 dự án trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và 220kV Bá Thiện cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công xong. Nhiều hộ dân tự nguyện bàn giao đất trước khi nhận tiền bồi thường, thể hiện sự đồng thuận với các công trình trọng điểm, điều đó khẳng định hiệu quả thiết thực của công tác dân vận khéo ở cơ sở.

Nhân rộng những mô hình hiệu quả

Điểm đáng chú ý là các mô hình dân vận ngày càng đa dạng, không chỉ tập trung vào tuyên truyền, vận động mà còn gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số mở ra phương thức tiếp cận mới, giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng hơn, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở với các mô hình: “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Một cửa số hóa”, “Làng số”, “Đại sứ số”, “Gia đình số” và “Chợ số - Nông thôn số” được triển khai gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin, những mô hình này góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Xã Vân Sơn là nơi khí hậu mát mẻ, những đồi chè Shan tuyết cổ thụ, suối thác, hang động hoang sơ cùng bản sắc văn hóa Mường đặc sắc. Xã có 99,7% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Trăn trở trước thực tế đó, đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn đã chủ động đổi mới cách làm, trực tiếp trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Không chỉ đạo trên giấy tờ hay thuê đơn vị chuyên nghiệp, đồng chí tự mình đến các bản làng, điểm săn mây, thác nước, ghi lại cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân để quảng bá hình ảnh quê hương. Những video chân thực, giàu sức hấp dẫn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, góp phần đưa Vân Sơn đến gần hơn với du khách.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn Nguyễn Duy Tư chia sẻ: Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định phải đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực, với phương châm “Muốn dân tin, hãy bắt đầu từ chiếc áo lấm bùn và những hành động cầm tay chỉ việc”. Từ hiệu quả truyền thông, xã từng bước định hướng người dân tham gia làm du lịch, phát triển dịch vụ lưu trú, tiêu thụ nông sản và sản phẩm đặc trưng, hướng tới mục tiêu trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Tinh thần gần dân, vì dân còn được thể hiện rõ qua “Tháng Dân vận” năm 2026 tại các xã Đoan Hùng, Tây Cốc và Bằng Luân với nhiều hoạt động thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân. Cùng với nguồn kinh phí xã hội hóa và hàng nghìn ngày công của cán bộ, đoàn viên, hội viên, Nhân dân, lực lượng vũ trang xây đựng nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, chỉnh trang nhà văn hóa, trồng cây xanh, sửa chữa điểm vui chơi, lắp đặt đèn đường, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, hỗ trợ phát triển kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi số. Các hoạt động khám, chữa bệnh, tặng quà người có công, hỗ trợ học sinh khó khăn cũng được triển khai đồng bộ. “Tháng Dân vận” góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thắt chặt tình quân dân.

Khi mỗi mô hình xuất phát từ nhu cầu của người dân, lấy lợi ích chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu và có khả năng lan tỏa trong cộng đồng, công tác dân vận sẽ trở thành động lực quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Phương Thanh