Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố; đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại lễ viếng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Thành phố dâng hương tại lễ viếng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

"Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng cầu mong anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của dân tộc được yên nghỉ bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các Anh hùng liệt sĩ", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ Thành phố đọc điếu văn tại buổi lễ.

Nghi thức tại lễ an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được đưa vào nơi an táng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đứng dọc các trục đường tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Những đóa hoa cúc trắng tiễn đưa anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: THẾ ANH

Người dân mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ khi theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp.

Nhà ở phường Tây Thạnh, từ 4 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Nhung (áo sẫm) cùng nhóm bạn đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng cùng với hàng trăm đóa hoa cúc trắng, gửi tặng miễn phí người dân đến dự lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ. Chị Nhung xúc động cho biết: "Qua theo dõi thông tin, tôi và các Phật tử đã có mặt từ sớm để dự nghi thức cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thật sự không ai kìm được nước mắt khi chứng kiến hàng trăm liệt sĩ được tìm thấy sau hàng chục năm trời nằm lại nơi đất lạnh".

Những đóa hoa cúc trắng được gửi tặng miễn phí cho người dân dự lễ viếng.

Các bạn trẻ chờ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ trước khu vực cổng Công viên Lê Thị Riêng.

Cựu chiến binh Phan Chánh Nam (bên phải), đơn vị đặc công từng tham gia chiến trường Campuchia cùng đồng đội dự lễ viếng, truy điệu các Anh hùng liệt sĩ. Ông Nam cho hay: "Từng tham gia chiến trường khốc liệt, tôi và đồng đội may mắn còn sống trở về, sáng nay chúng tôi muốn dâng đóa hoa tiễn đưa lần cuối các đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng".

Hài cốt liệt sĩ được đưa lên xe chuyên dụng.

Đoàn xe đưa hài cốt 731 liệt sĩ bắt đầu di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân chào tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.

Người dân hát vang bài hát "Tiến Quân ca" khi tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn xe di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ Thành phố.

Đoàn xe di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ.

Người dân xúc động tiễn đưa các liệt sĩ.

Người dân và các tăng lữ xúc động tiễn đưa các liệt sĩ.

Những cựu chiến binh chờ tiễn đưa đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thế hệ trẻ chờ hai bên tuyến Xa lộ Hà Nội tiễn đưa các liệt sĩ.

Theo nhandan.vn