Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX: Nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XX, ngay sau phiên khai mạc sáng 14/10, dưới sự chủ trì của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh trình bày các báo cáo, tờ trình, nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết và tiến hành thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày 5 tờ trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách, gồm: Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5); Dự thảo Nghị quyết về quyết định Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2026; Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2028.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày các dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trình bày 3 tờ trình trong lĩnh vực Nội vụ, Công an, gồm: Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trình bày các dự thảo nghị quyết.

Để đảm bảo tính pháp lý và khả thi, các Ban của HĐND tỉnh (gồm: Ban Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội) đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo, tờ trình được đưa ra tại kỳ họp.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thanh Tâm trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện tinh thần nghiên cứu kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn của các đại biểu HĐND tỉnh đối với những nội dung trình tại kỳ họp.

Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ tính khả thi của các cơ chế, chính sách; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết sau khi được thông qua.

Đại biểu Hoàng Xuân Giao tham luận tại kỳ họp.

Mở đầu phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Tổ đại biểu số 17 bày tỏ sự nhất trí cao với sự cần thiết điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 5) với tổng nguồn vốn đề nghị phân bổ trên 1.886 tỷ đồng.

Theo đại biểu Hoàng Xuân Giao, sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu đất đai, y tế, giáo dục là rất cấp thiết. Tuy nhiên, vấn đề then chốt không chỉ là phân bổ hết nguồn vốn, mà phải phân bổ đúng, triển khai được và tạo ra kết quả cụ thể cho người dân.

Để nâng cao hiệu quả trong việc bố trí vốn, đại biểu đề nghị tiếp tục chỉ đạo rà soát danh mục các dự án để đảm bảo căn cứ pháp lý, điều kiện được bố trí vốn của các dự án; có sự thống nhất giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2026 cũng như việc phân bổ phải gắn với kết quả đầu ra, đối tượng được hưởng lợi và khả năng giải ngân thực tế. Cùng với đó là làm rõ căn cứ và thẩm quyền điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương, tránh tình trạng chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án khác rồi tiếp tục chậm.

Về nguồn vốn đối ứng các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Hoàng Xuân Giao đề nghị làm rõ tác động của việc đưa mức bố trí năm 2026 về 0 đồng; cần bảo đảm việc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới không bị gián đoạn chỉ vì thay đổi cơ chế bố trí vốn.

Đồng thời, khi Trung ương ban hành đầy đủ hướng dẫn, đề nghị UBND tỉnh sớm xây dựng phương án cân đối vốn đối ứng cho cả giai đoạn, báo cáo HĐND tỉnh theo thẩm quyền; công khai tiến độ, địa bàn và đối tượng thụ hưởng.

Đối với các dự án liên quan thu hồi đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và giải phóng mặt bằng, cần coi trọng tính sẵn sàng của thủ tục, phương án tái định cư và sự đồng thuận của người dân; không vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

Đại biểu Phùng Thế Hải tham luận tại kỳ họp.

Liên quan đến danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trình tại kỳ họp, đại biểu Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa, Tổ đại biểu số 08 đánh giá cao sự cần thiết của việc ban hành danh mục các dự án.

Để bảo đảm việc thu hồi đất đúng quy định pháp luật, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế phát sinh khiếu nại và tránh tình trạng dự án được đưa vào danh mục nhưng chậm triển khai, đại biểu kiến nghị cần rà soát chặt chẽ từng dự án, bảo đảm thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024 và đáp ứng căn cứ, điều kiện thu hồi đất theo Điều 80 của Luật này, các quy định sửa đổi, bổ sung có liên quan và quy định về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất phải gắn với tính cần thiết, khả thi và khả năng triển khai thực tế của từng dự án (bao gồm cả khả năng cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện). Đối với dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoặc chưa xác định rõ nhu cầu, phạm vi sử dụng đất, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, không chạy theo số lượng dự án được thông qua.

Đại biểu Lê Văn Thạch tham luận tại kỳ họp.

Tham luận về việc giao biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026, đại biểu Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc, Tổ đại biểu số 15 đánh giá: Việc cắt giảm mạnh chỉ tiêu biên chế của tỉnh sẽ tạo áp lực lớn, đồng thời đặt ra bài toán khó về sắp xếp tổ chức bộ máy, đòi hỏi UBND tỉnh phải có phương án phân bổ vừa tuân thủ kỷ luật biên chế của Trung ương, vừa phải bảo đảm năng lực vận hành của hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Để Nghị quyết khi ban hành có thể giải quyết dứt điểm bài toán dôi dư trước ngày 30/11/2026 mà không làm xáo trộn tư tưởng đội ngũ, đại biểu đề nghị lưu ý 4 nhóm giải pháp, tạo cơ sở điều chuyển linh hoạt.

Trọng tâm là rà soát các đơn vị sự nghiệp tự chủ nhóm 3 để điều động, chuyển đổi viên chức/bộ phận hành chính; ưu tiên điều tiết công chức dôi dư ở các sở, ngành sang địa phương hoặc khối Đảng, đoàn thể còn thiếu.

Thực hiện tinh giản biên chế minh bạch, nhân văn trên cơ sở áp dụng Nghị định số 154/2025/NĐ-CP hoặc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng dựa trên vị trí việc làm và hiệu quả công việc thực tế, tránh cào bằng hoặc “chảy máu chất xám”, bảo đảm nguồn ngân sách chi trả kịp thời chế độ.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật tuyển dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính để tăng năng suất lao động, bù đắp cho lượng biên chế giảm.

Đại biểu Bùi Thanh Nam tham luận tại kỳ họp.

Tham luận về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đại biểu Bùi Thanh Nam - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Tổ đại biểu số 02 khẳng định: Đây là chính sách an sinh xã hội quan trọng, thể hiện sự tri ân đối với đối tượng người có công.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đại biểu Bùi Thanh Nam đề nghị trong qua trình thực hiện cần bảo đảm đúng đối tượng, mức hỗ trợ phù hợp, nguồn lực khả thi và cơ chế thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên khẳng định: Những ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Qua đó, góp phần khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết về kỳ họp.

Đinh Vũ